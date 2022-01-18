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«Это всё развивается только потому, что это выгодно американской стороне». Глава делегации Литвы высказалась о «цветной революции»

18 января 2022 14:13
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Новости Беларуси. Жители Литвы возмущены политикой своего государства в отношении Беларуси. Об этом 18 января сообщили представители гражданского общества этой страны на встрече с министром иностранных дел Владимиром Макеем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Представители гражданского общества Литвы в Беларуси: политику, которая проводит наша власть, мы ее не одобряем – читайте здесь.  

«Это всё развивается только потому, что это выгодно американской стороне». Глава делегации Литвы высказалась о «цветной революции»-1

Эрика Швянченене, общественник, глава делегации (Литва):  
Мы решили, что мы народ, просто народ, имеем право приехать к вам и сказать свое мнение. Мы за то, чтобы всем было хорошо, чтобы жили дружественно. Нам не нравится эта политика, она такая грязная. Простые люди Литвы знают, что это все развивается только потому, что это выгодно американской стороне. Мы, конечно, это видим. И мы гордимся, что вы сохранили вашу страну, что вы не дали разделить это все имущество, которое вы имеете. Это все ваше.   

# Международная политика # общество # Эрика Швянченене # Йонас Ковальскис # Фотофакт

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