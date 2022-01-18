«Это всё развивается только потому, что это выгодно американской стороне». Глава делегации Литвы высказалась о «цветной революции»

Эрика Швянченене, общественник, глава делегации (Литва):

Мы решили, что мы народ, просто народ, имеем право приехать к вам и сказать свое мнение. Мы за то, чтобы всем было хорошо, чтобы жили дружественно. Нам не нравится эта политика, она такая грязная. Простые люди Литвы знают, что это все развивается только потому, что это выгодно американской стороне. Мы, конечно, это видим. И мы гордимся, что вы сохранили вашу страну, что вы не дали разделить это все имущество, которое вы имеете. Это все ваше.