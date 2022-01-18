Алёна Родовская: «Мне нравится чувствовать себя гражданкой страны, которая может оказать помощь, когда её попросил сосед»

Мне нравится чувствовать себя гражданкой страны, которая может оказать помощь, когда ее попросил сосед, не преследуя никаких иных целей, кроме помощи людям и их защиты. Слушая речь Президента, отметила для себя. Первый в истории прецедент. Успешный. Весь мир увидел слаженность и механизм управления стран-членов ОДКБ. Молниеносная реакция. Это стало для НАТО большим сюрпризом. Мы в очередной раз повернули историю вспять, не ошибусь, если назову эти события эпохальными, когда в один момент своевременным поступком изменили все.

Алена Родовская: Трогательные кадры выходных – Первый прибыл на военный аэродром в Мачулищах, чтобы встретиться с миротворцами ОДКБ. Они вернулись домой, потому что справились со своей задачей. Ситуация в Казахстане нормализована. Миротворцы вернули захваченные террористами объекты, они обеспечили порядок. Гордость за каждого.

Алена Родовская:

И мне кажется, именно эта готовность Беларуси протянуть руку помощи просто так – еще один повод для нас себя уважать. Возможно, это слишком женское восприятие. Но я думаю, что именно так себя чувствуют и миллионы белорусов. Я вижу, как меняется отношение к людям в погонах, меняется отношение у молодежи к службе в армии, меняется и к реальности. Войны XXI века становятся совсем другими, а фраза «защищай свою землю» звучит по-новому. Понимаете, отечество можно охранять разными способами. Если надо, с автоматом в руках. Если надо, ловить преступников. Люди, которых мы называем силовиками, незримо обеспечивают и безопасность на улицах.

Выросло новое поколение – это молодые парни, которые родились при Лукашенко и знают лидером государства только его одного. Он своим примером доказывает раз за разом, что такое служить родине и народу. А они – простые, самые обычные, со взрослыми лицами и глазами – молча бросаются туда, где возникает угроза жизни. Спасают, прикрывают собой, рискуют, хотя у них, как и у нас, тоже есть семьи, к которым они хотят вернуться. Такие вещи надо всегда помнить.

Вчера Александр Лукашенко утвердил замысел военного учения Беларуси и России. Оно получило название «Союзная решимость-2022», и название говорит само за себя. Это сила и мощь. Это то, что называется служить родине.