Лучших солдат-срочников чествуют в Беларуси

Отличников срочной военной службы чествуют в Беларуси. Накануне в минском Доме офицеров заслуженные награды молодым людям вручил министр обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин поблагодарил солдат за высокие результаты. Все они с честью выдержали все испытания армейской жизни, став настоящими защитниками Родины. Каждый военнослужащий получил из рук министра часы и мерч Первого, а почетные гости церемонии и самые близкие люди награжденных – благодарственные письма и цветы.

Илья Ибрахимович:

Служба была в основном в лесах, на полевых выходах, на выполнении боевых задач. За всю свою службу выполнял три боевых задачи. На гомельской земле стояли, на своих рубежах, в Брестской области. Принимали совместные учения с китайцами.

Елена Сачковская:

Конечно, приятно и почетно, что сын один из лучших. Какой маме не будет приятно.