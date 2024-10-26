Посадить дерево, вырастить ребёнка и построить дом. Как проходит акция «Дай лесу новае жыццё»?

Рабочая группа по лесовосстановлению может быть создана при Министерстве лесного хозяйства. Этот вопрос накануне обсудили в ведомстве. Неравнодушны к проблеме возрождения зеленых территорий и простые белорусы. Уже более 25,5 тысячи человек приняли участие в акции «Дай лесу новае жыццё», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не гоняться за объемом, а заботиться о каждом гектаре. В Малоритском районе предстоит дополнить лес на площади в 139 гектаров – к важной миссии уже присоединились порядка 170 человек. На этот раз трудовой десант состоит из представителей самых мужественных профессий: сотрудников органов внутренних дел, МЧС и Следственного комитета.

Борис Осовцов, начальник Малоритского районного отдела Следственного комитета Беларуси:

Посадить дерево, вырастить ребенка и построить дом – одну из этих трех функций наш личный состав выполнил, однозначно. Не только у нас, но и у наших детей по маленькому лесу своему уже посажено. Он принесет пользу нашим потомкам и создаст воздух, которым будут дышать наши дети в нашей сильной и процветающей Беларуси.