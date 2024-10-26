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Посадить дерево, вырастить ребёнка и построить дом. Как проходит акция «Дай лесу новае жыццё»?

26 октября 2024 08:27
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Рабочая группа по лесовосстановлению может быть создана при Министерстве лесного хозяйства. Этот вопрос накануне обсудили в ведомстве. Неравнодушны к проблеме возрождения зеленых территорий и простые белорусы. Уже более 25,5 тысячи человек приняли участие в акции «Дай лесу новае жыццё», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посадить дерево, вырастить ребёнка и построить дом. Как проходит акция «Дай лесу новае жыццё»?-2

Не гоняться за объемом, а заботиться о каждом гектаре. В Малоритском районе предстоит дополнить лес на площади в 139 гектаров – к важной миссии уже присоединились порядка 170 человек. На этот раз трудовой десант состоит из представителей самых мужественных профессий: сотрудников органов внутренних дел, МЧС и Следственного комитета.

Посадить дерево, вырастить ребёнка и построить дом. Как проходит акция «Дай лесу новае жыццё»?-4

Борис Осовцов, начальник Малоритского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
Посадить дерево, вырастить ребенка и построить дом – одну из этих трех функций наш личный состав выполнил, однозначно. Не только у нас, но и у наших детей по маленькому лесу своему уже посажено. Он принесет пользу нашим потомкам и создаст воздух, которым будут дышать наши дети в нашей сильной и процветающей Беларуси. 

Посадить дерево, вырастить ребёнка и построить дом. Как проходит акция «Дай лесу новае жыццё»?-6

Пополнить ряды добровольцев может каждый – для этого достаточно записаться в лесничестве. Акция продлится до 15 ноября.

# Благотворительная акция

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