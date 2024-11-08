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Полоцк готовится принять «Дожинки»

08 ноября 2024 07:52
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От всей души сказать спасибо тем, чьи руки пахнут хлебом, и кто не жалея сил работал, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Областной праздник тружеников села принимает сегодня, 8 ноября, древний Полоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно, развернется он сразу на нескольких площадках.

Полоцк готовится принять «Дожинки»-2

В программе мероприятия немало развлечений, выступлений артистов, выставка-ярмарка, в которой примут участие мастера со всей Витебщины, а также приглашенные ремесленники из других регионов. Каждый район северного региона представит свои достижения. Смогут увидеть гости и современную технику, которая работает на белорусских полях. Но главным событием дня станет церемония награждения передовиков жатвы.

Полоцк готовится принять «Дожинки»-4

Наталья Кривец, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Полоцкого райисполкома:
Есть преданные люди земле, которые, действительно, видят и их руководитель научили так, чтобы работали. Хотелось бы, чтобы побольше таких людей было. За специалистами, где толковые специалисты, руководители тянутся и рабочие. Они ведь видят, как работает специалист и стараются не подводить, делать то же самое, выполнять все распоряжения, будь то главный агроном или бригадир. И тянутся, чтобы правильно сделать, своевременно, чтобы получить урожай. Поэтому хочется, чтобы такие люди приходили к нам, работали и показывали свои результаты.

Отметим, аграрии Витебской области отправили в 2024 году в республиканские закрома 900 тысяч тонн зерна колосовых, зерно-бобовых, крупяных культур, рапса и кукурузы.

# Дожинки

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