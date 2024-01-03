Марафон добра «Наши дети» заглянул к воспитанникам детского дома-интерната для инвалидов

Марафон добрых дел продолжает путешествовать по Минску. На этот раз сказка заглянула в Минский детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поздравить воспитанников приехали представители комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Ребята заранее написали пожелания Деду Морозу и получили книги, настольные игры и сладости. Гости также не остались без подарков. Воспитанники учреждения подготовили для них сказочный перформанс. Дети пели, читали стихи, водили хороводы. И вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажигали яркие огни.

Андрей Жданович, директор д етского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития: Дети уже с августа начинают готовиться к приезду гостей. Готовят подарки, пишут письма Деду Морозу. В сентябре у нас уже были письма Деду Морозу, и мы всем нашим гостям – обычно звонят, спрашивают, что детям привезти – и мы формировали уже эти подарки.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: Сейчас ряд предприятий, организаций, взрослых, волонтеров пошли в детские учреждения для того, чтобы одарить теплом, разделить праздник Нового года, предстоящего Рождества и создать хорошее настроение.

А представители администрации Советского района подарили настоящее рождественское чудо ребятам из Воложинского района. Это дети аграриев. Малышей вместе с родителями пригласили на утренник в столицу. В завершении праздничного вечера всех ждали подарки.

Андрей Ткаченко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Советского района:

Хотелось бы отметить, что мы сотрудничаем с Воложинским районом не только в рамках благотворительных акций, но и по вполне рабочим вопросам. Так, ежегодно в период летней страды мы помогаем Воложинскому району и техникой по мере возможностей, и, конечно же, людьми, чтобы они выигрывали нашу ежегодную битву за урожай.

Яркие утренники, творческие и семейные встречи, а также представления и театральные постановки. Эстафета добра «Наши дети» продолжится до середины января.