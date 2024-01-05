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Марафон добра. Как поздравляют пожилых людей в Минской области?

05 января 2024 20:39
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Новости Беларуси. По Минской области продолжает путешествовать марафон добра «От всей души», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотни инициатив в разных райцентрах: встречи, поздравления и концерты. Но главное – помощь. Задача – каждому пожилому человеку, особенно одинокому, подарить частичку любви и внимания.

Материал Дарьи Авсюк.

Марафон добра. Как поздравляют пожилых людей в Минской области? -1

На протяжении 10 лет отделение круглосуточного пребывания в Залешанах Клецкого района стремится создать домашнюю атмосферу для тех, кто в этом нуждается. Здесь есть все условия для комфортного проживания и приятного проведения досуга.

Марафон добра. Как поздравляют пожилых людей в Минской области? -4



Иван Рокач:
Работают кружки, занимается сами посильным трудом, занимаемся гимнастикой регулярно.

Есть комната релакса. А еще недавно запустили программу «Лечение без лекарств». Во время сеансов активно используют фиточаи, а вот травы жители собирают сами. Есть те, кто знает толк в ароматах. Также работает библиотека, где можно почитать как в печатном, так и электронном варианте любые материалы. А чтобы скрасить досуг, соцработники разрабатывают целые программы. Так, в канун Рождества подготовили праздничный концерт.

Далее смотрите в видео.

# Благотворительная акция # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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