Марафон добра. Как поздравляют пожилых людей в Минской области?

Новости Беларуси. По Минской области продолжает путешествовать марафон добра «От всей души», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотни инициатив в разных райцентрах: встречи, поздравления и концерты. Но главное – помощь. Задача – каждому пожилому человеку, особенно одинокому, подарить частичку любви и внимания.

На протяжении 10 лет отделение круглосуточного пребывания в Залешанах Клецкого района стремится создать домашнюю атмосферу для тех, кто в этом нуждается. Здесь есть все условия для комфортного проживания и приятного проведения досуга.





Иван Рокач:

Работают кружки, занимается сами посильным трудом, занимаемся гимнастикой регулярно.



Есть комната релакса. А еще недавно запустили программу «Лечение без лекарств». Во время сеансов активно используют фиточаи, а вот травы жители собирают сами. Есть те, кто знает толк в ароматах. Также работает библиотека, где можно почитать как в печатном, так и электронном варианте любые материалы. А чтобы скрасить досуг, соцработники разрабатывают целые программы. Так, в канун Рождества подготовили праздничный концерт.