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Лукашенко поздравил ветерана Великой Отечественной с 100-летним юбилеем

20 октября 2025 13:37
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20 октября 100-летний юбилей отмечает ветеран-пограничник и участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Василий Давжонок. С самой юности он в рядах подпольщиков и партизан, а затем в пограничных войсках с оружием в руках защищал родную землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил ветерана Великой Отечественной с 100-летним юбилеем-2

Кроме того, юбиляр является участником легендарного партизанского парада в Минске в июле 1944 года. За плечами Василия Давжонка большой жизненный путь человека, гражданина и воина, много лет отдавшего службе на границе и отмеченного многими государственными наградами. 

Поздравления ветерану направил Александр Лукашенко. Президент выразил самые искренние слова благодарности и признательности за то, что, несмотря на годы и испытания, Василий Давжонок сегодня в строю, находит возможности для встреч с курсантами-пограничниками.

# Великая Отечественная война # Александр Лукашенко

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