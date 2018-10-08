«Мама, не уходи, забери меня с собой». 5 советов родителям, как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду

За редким исключением сборы в детский сад походят на праздник, чаще всего этот процесс все же напоминает ежедневный многоуровневый квест, через который проходит каждый второй родитель. С подобной проблемой когда-то столкнулась и Мария. Мария Тумас:

Ребенок просто бежал, хватался за ногу и кричал: «Мама? не уходи, забери меня с собой, побудь со мной». Я старалась, объясняла ей, что маме тоже нужно работать, у мамы есть дела и я за ней вернусь, чтобы она не скучала и время пролетит быстро.

Через месяц непослушаний маленькая кроха приноровилась к новым для себя обстоятельствам. Но если время идет, а ваш малыш никак не меняет тактику поведения и всячески демонстрирует протест – это может послужить тревожным звоночком. Марина Прохорова, психолог:

Ребенок выглядит подавленным, грустным, таким, скорее меланхоличным, либо он действительно начинает демонстрировать признаки какого-то заболевания. Язык тела, симптомы заболевания являются демонстрацией того, что ребенку некомфортно.

Чтобы первый «выход в люди» вашего чада был максимально комфортным, к трансформации ежедневного уклада крохотное создание необходимо морально подготовить. Марина Прохорова:

Здесь происходит уже конкретная сепарация – отделения от мамы. Если мама все время была рядом, в постоянном открытом доступе, то сейчас мама куда-то уходит, и, конечно, ребенок боится: вернется ли она. Важно, конечно, родителю дать понять, что я вернусь, все в порядке, чтобы ребенок понимал в какой-то определенный момент: мама вернется, еще лучше сказать когда.

В детском саду маму «заменяют» другие фигуры: нянечки, воспитатели. Но это незнакомые люди и малышу нужно дать время к ним присмотреться. Марина Прохорова:

Рекомендуется заранее обратиться в садик, задать все интересующие вопросы, чтобы сама мама была спокойна, в чьи руки она доверяет ребенка. Посмотреть какой состав будет детей, из каких они семей, может, с родителями как-то взаимодействовать.

Во время адаптации не стоит идти на поводу капризов ребенка и вовсе отменять посещение детского сада.