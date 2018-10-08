Около 100 белорусских военных примут участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2018» в Кыргызстане

Новости Беларуси. Масштабные международные учения ОДКБ «Взаимодействие-2018» стартуют 8 октября в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них примут участие около 100 белорусских военных, а также воинские контингенты от Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Тренировки планируется провести в два этапа. Сначала будет подготовлена совместная операция по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. В ходе второго этапа отработают вопросы управления совместными действиями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований в зонах совместных действий. Тем временем, в Казахстане завершилось тактико-специальное учение государств-членов ОДКБ «Поиск-2018», которое проводилось в рамках ежегодного оперативно-стратегического учения «Боевое братство».