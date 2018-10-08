Около 100 белорусских военных примут участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2018» в Кыргызстане

Новости Беларуси. Масштабные международные учения ОДКБ «Взаимодействие-2018» стартуют 8 октября в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них примут участие около 100 белорусских военных, а также воинские контингенты от Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Тренировки планируется провести в два этапа. Сначала будет подготовлена совместная операция по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. В ходе второго этапа отработают вопросы управления совместными действиями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований в зонах совместных действий.
Тем временем, в Казахстане завершилось тактико-специальное учение государств-членов ОДКБ «Поиск-2018», которое проводилось в рамках ежегодного оперативно-стратегического учения «Боевое братство».
Павел Тихонов, начальник Главного разведывательного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил:
Те цели, которые ставились по выполнению задач, достигнуты. Я считаю, что получен бесценный богатый боевой опыт в содружестве с братьями из Армении, Казахстана, Таджикистана, России.
Уровень подготовки разведчиков Вооруженных Сил Республики Беларусь позволяет выполнять задачи в любых регионах – в жарких, горячих, в условиях арктического холода.
Напомним, этапы учения проходили с привлечением более 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц боевой и специальной техники, включая фронтовую, армейскую, военно-транспортную авиацию и беспилотные летательные аппараты.