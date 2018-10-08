Прямой эфир

Около 100 белорусских военных примут участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2018» в Кыргызстане

08 октября 2018 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабные международные учения ОДКБ «Взаимодействие-2018» стартуют 8 октября в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них примут участие около 100 белорусских военных, а также воинские контингенты от Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Около 100 белорусских военных примут участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2018» в Кыргызстане-1

Тренировки планируется провести в два этапа. Сначала будет подготовлена совместная операция по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. В ходе второго этапа отработают вопросы управления совместными действиями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований в зонах совместных действий.

Тем временем, в Казахстане завершилось тактико-специальное учение государств-членов ОДКБ «Поиск-2018», которое проводилось в рамках ежегодного оперативно-стратегического учения «Боевое братство».

Около 100 белорусских военных примут участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2018» в Кыргызстане-4

Павел Тихонов, начальник Главного разведывательного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил:
Те цели, которые ставились по выполнению задач, достигнуты. Я считаю, что получен бесценный богатый боевой опыт в содружестве с братьями из Армении, Казахстана, Таджикистана, России.

Уровень подготовки разведчиков Вооруженных Сил Республики Беларусь позволяет выполнять задачи в любых регионах – в жарких, горячих, в условиях арктического холода.

Напомним, этапы учения проходили с привлечением более 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц боевой и специальной техники, включая фронтовую, армейскую, военно-транспортную авиацию и беспилотные летательные аппараты.

Около 100 белорусских военных примут участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2018» в Кыргызстане-7

Около 100 белорусских военных примут участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2018» в Кыргызстане-9

Около 100 белорусских военных примут участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2018» в Кыргызстане-11

# Военные учения # общество # Павел Тихонов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сделано немало, есть над чем работать». Александр Лукашенко оценил состояние белорусского вооружения. Репортаж СТВ
07 октября 2018 19:13

«Сделано немало, есть над чем работать». Александр Лукашенко оценил состояние белорусского вооружения. Репортаж СТВ

Президент: Нам удалось уберечь своих ребят, страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии – это большое достижение
07 октября 2018 18:40

Президент: Нам удалось уберечь своих ребят, страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии – это большое достижение

Александр Лукашенко: «Вина наших идеологов, армии, что мы престиж ее не поднимаем именно с первых шагов»
07 октября 2018 18:35

Александр Лукашенко: «Вина наших идеологов, армии, что мы престиж ее не поднимаем именно с первых шагов»