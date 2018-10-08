В пункте пропуска «Брузги» меняется организация движения в связи с ремонтными работами

Новости Беларуси. В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польском направлении меняется организация движения. Там проводятся масштабные ремонтные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим в ближайшие 5 дней все транспортные средства будут следовать на выезд из Республики Беларусь по одной полосе движения. Для комфортного и безопасного пересечения границы рекомендуется планировать маршрут заранее и выбирать альтернативные пункты пропуска.

«Есть дорога – нужны и новые ворота». Что изменится в пункте пропуска «Брузги» после реконструкции