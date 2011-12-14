Малый бизнес Беларуси активно занялся импортозамещением: на полках магазинов все чаще можно увидеть белорусские моющие средства и даже зубные щетки

Новости Беларуси. Сувениры белорусских умельцев в канун новогодних праздников готовы составить конкуренцию китайским.

Они не только первые, а пока и единственные в Беларуси, кто освоил производство зубных щеток. Их товар – в тройке лидеров на отечественном рынке при жесткой конкуренции иностранных брендов. Приходится выигрывать и по качеству, и по цене. Сейчас белорусские щетки с удовольствием покупают и в России.

Татьяна Шманай, заместитель директора производства по выпуску зубных щеток:

Это очень интересно, потому что белорусский рынок емкий, здесь много места для интересных товаров, которые раньше привозили из-за границы.

Юрий Киричек с семи лет «лепит» свое дело. Как выдержать конкуренцию, он знает не понаслышке. К примеру, новогодние магниты с символом года лепить он стал еще в августе. Сейчас разработали эскизы ко Дню Святого Валентина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Киричек:

Раньше лепил вручную. Пришлось переориентироваться на форму, потому что проще, быстрее. Ценник намного меньше. Даже дешевле китайских.

Форму наполнили и содержанием. К слову, предпринимателем Юрий зарегистрировался в год предприимчивости – раньше работал как мастер. Сейчас кроме ремесла освоил и азы бухгалтерии, и навыки маркетолога.

Юрий Киричек:

Научился заполнять накладные, заключать договора.

Ни один магазин, ни один универмаг мне не отказал.

Буквально вчера он впервые отвез свои работы на прилавок столичного универмага, и весь в ожидании. Хотя прогнозы продавцов на сей счет не весьма оптимистичны. Оказывается, качеству легко потеряться в пестром количестве.

Продавец:

Китайские берут больше – они ярче. Но наши дешевле.

В то же время гости из России среди множества китайских символом года ищут белорусский сувенир к Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянка:

Деда Мороза, хочу купить что-нибудь из соломы, белорусский сувенир.

Ассортимент товаров, которые можно купить за белорусские рубли, а не за доллары, становится все больше. Быстрее и гибче реагирует на потребности рынка малый бизнес, заполняя нишу повседневного импорта. Еще недавно в Беларуси не было отечественных зубочисток, а уже в ближайшее время частники обещают наладить выпуск памперсов.