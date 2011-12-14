174 молодых спортсмена и тренера стали стипендиатами Президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. Все спортсмены – чемпионы и призёры престижных международных соревнований. Вручение специальных свидетельств в нашей стране проходит ежегодно. Но на этот раз их получило рекордное количество человек.

Виктор — неоднократный чемпион республиканских соревнований по боксу, участник первенства мира и бронзовый призер первенства Европы. Спорт, говорит, действительно мир. И если в реальной жизни конфликты улаживает без кулаков, то в спортивном — все методы хороши.

Виктор Мурашкин, стипендиат Президентского спортивного клуба:

Победа — это доказательство того, что ты можешь перебороть самого себя. А если представляешь страну на международных соревнованиях, то не имеешь права проиграть.

Чтобы получить такое свидетельство, нужно завоевать звание чемпиона мира или Европы. И только тогда становишься стипендиатом Президентского спортивного клуба. Это значит, что твои заслуги оценили на самом высоком уровне.

Вместо спортивных костюмов — деловой стиль, вместо Олимпа — сцена. Чемпионка Европы по шашкам Дарья Федорович получила сразу два свидетельства: за себя и сестру двойняшку. Сейчас Ольга в Китае на Всемирных интеллектуальных играх.

Дарья Федорович, стипендиат Президентского спортивного клуба:

С одной стороны, между нами существует конкуренция, мы стремимся походить друг на друга, но есть и элемент поддержки. Это свидетельство очень много для нас значит, потому что это большая поддержка и нам, и нашим родителям. И дополнительный стимул прогрессировать.

Звание стипендиата — это еще и материальный бонус. Чем выше результат, тем выше стипендия. Максимальная сумма — 3,5 миллиона рублей. И это ежемесячно в течение года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лукашенко, председатель Центрального совета Президентского спортивного клуба:

Из года в год увеличивается количество стипендиатов, возрастает общее финансирование проекта в целом. И мы видим, что эти инвестиции приносят отдачу на крупнейших мировых аренах. Своими победами вы вновь доказываете, что мы вместе движемся в правильном направлении.

220 международных соревнований, более 200 медалей, и как следствие — 174 стипендиата Президентского спортивного клуба. Это именно те ребята, которые станут сильными, как Медведь, быстрыми, как Домрачева, и элегантными, как Лобач.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР:

Очень приятно, когда кто-нибудь становится призёром, становится на высшую ступеньку пьедестала. И я этим очень сильно горжусь, и чувствую, что вся страна тоже гордится.