В Могилеве появились «музыкальные троллейбусы»: во время поездки пассажиры слушают песни на стихи Максима Богдановича

Новости Беларуси, Могилев. Исполнители – звезды белорусской эстрады, слушатели – обычные пассажиры.

Николай Черкасов водителем работает уже почти 40 лет. В роли троллейбусного ди-джея – впервые. С недавних пор от него зависит не только прибытие на остановочный пункт по расписанию. Теперь он еще и отвечает за музыкальное сопровождение в салоне во время движения.

Николай Черкасов, водитель троллейбуса:

Мне тоже приятно, потому что постоянно занят управлением, а веселости для настроения нет. А так уже веселее.

Был случай, когда пассажир подошел и попросил сделать погромче песню.

Подобный музыкальный эксперимент «Горэлектротранспорт» проводит впервые. Пока репертуар состоит из пяти песен, все – на стихи Максима Богдановича. Среди них такие известные как «Зорка Венера», «Па-над белым пухам вішняў», «Слуцкія ткачыхі». В этом году в Беларуси отмечают 120-летие со дня рождения известного поэта.

Александр Кузин, начальник службы движения могилевского городского электротранспорта:

Напоминаем людям о наших выдающихся земляках. Самому приятно ехать в троллейбусе, когда звучит музыка.

Пассажиры такое нововведение оценили. Транспортникам уже сейчас начали поступать предложения расширить репертуар и выпускать на линию больше таких музыкальных троллейбусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Чичерина, кондуктор:

Сравнивают с музыкальной шкатулкой. У нас интересно в троллейбусе и к нам стремятся пассажиры заходить, с нами общаться.

Жители Могилева:

Мне очень понравилось. Замечательно. Даже вдохновляет. Я думаю, что нужно продолжать в том же духе. В Беларуси много прекрасных авторов.

Почему бы и нет? Развивать культуру нашей молодежи нужно в наше время.

Пока по Могилеву ездят 15 таких троллейбусов. По самым оживленным маршрутам. Транспортники уверяют, что технические возможности позволяют организовать музыку на колесах и на других рейсах.