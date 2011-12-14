В Могилеве появились «музыкальные троллейбусы»: во время поездки пассажиры слушают песни на стихи Максима Богдановича

Николай Черкасов водителем работает уже почти 40 лет. В роли троллейбусного ди-джея – впервые. С недавних пор от него зависит не только прибытие на остановочный пункт по расписанию. Теперь он еще и отвечает за музыкальное сопровождение в салоне во время движения.
Николай Черкасов, водитель троллейбуса:
Мне тоже приятно, потому что постоянно занят управлением, а веселости для настроения нет. А так уже веселее.
Был случай, когда пассажир подошел и попросил сделать погромче песню.
Подобный музыкальный эксперимент «Горэлектротранспорт» проводит впервые. Пока репертуар состоит из пяти песен, все – на стихи Максима Богдановича. Среди них такие известные как «Зорка Венера», «Па-над белым пухам вішняў», «Слуцкія ткачыхі». В этом году в Беларуси отмечают 120-летие со дня рождения известного поэта.
Александр Кузин, начальник службы движения могилевского городского электротранспорта:
Напоминаем людям о наших выдающихся земляках. Самому приятно ехать в троллейбусе, когда звучит музыка.
Пассажиры такое нововведение оценили. Транспортникам уже сейчас начали поступать предложения расширить репертуар и выпускать на линию больше таких музыкальных троллейбусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надежда Чичерина, кондуктор:
Сравнивают с музыкальной шкатулкой. У нас интересно в троллейбусе и к нам стремятся пассажиры заходить, с нами общаться.
Жители Могилева:
Мне очень понравилось. Замечательно. Даже вдохновляет. Я думаю, что нужно продолжать в том же духе. В Беларуси много прекрасных авторов.
Почему бы и нет? Развивать культуру нашей молодежи нужно в наше время.
Пока по Могилеву ездят 15 таких троллейбусов. По самым оживленным маршрутам. Транспортники уверяют, что технические возможности позволяют организовать музыку на колесах и на других рейсах.