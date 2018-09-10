Маленькое хозяйство с большими амбициями. Почему в сельхозотрасли Сенненского района сделали ставку на молодёжь?

Новости Беларуси. Мы продолжаем серию материалов под общим название «Беларусь молодая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране только-только завершилась уборочная. Тем не менее, времени на отдых у аграриев пока нет: все хозяйства страны активно включились в сев озимых.

В Сенненском районе Витебской области первыми к работам приступили в хозяйстве «Белая липа». У руля сеялок – опытные механизаторы. Во главе предприятия – молодое руководство. Какие результаты дает сплав опыта и молодости? Расскажет корреспондент Анастасия Бут.

В свои 26 лет Мария уже главный агроном. В хозяйство «Белая липа» она приехала 2 года назад по распределению. Чтобы добиться признания, буквально ночевала на работе. А время с весны и до поздней осени вместе с механизаторами, которые в два раза старше своего начальника, проводит в полях.

Мария Крупенко, главный агроном ОАО «Белая липа»:

По началу, конечно, было сложно, трудно. Потом, когда осваиваешь постепенно новые агрегаты – раньше этого не знал. Сам теперь настраиваешь. Работаешь с химией, с удобрениями, с семенами. Просишь совета у агрономов соседних хозяйств. Все, в принципе, неплохо.

В молодого специалиста поверил директор хозяйства. Он сам в 30 лет возглавил «Белую липу». Молодежь здесь поощряют жильем, зарплатой, помогают получить высшее образование. Руководитель предприятия признается: сколотил вокруг себя такую команду, которая готова идти вперед, несмотря на трудности.

Дмитрий Людчик, директор ОАО «Белая липа»:

Честно – семью видим только поздним вечером и ночью. Выходных нет. Но такая работа. Перед нами стоят задачи, их нужно выполнять.

Небольшое хозяйство одним из первых в Сенно завершило уборку и уже неделю занимается озимыми культурами. Из 700 гектаров засеяно 130. Приступили к таким работам и в 9-ти других сельхозпредприятиях района, говорит Алексей Дойлин. Он, кстати, самый молодой начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию в Витебской области. Первым заместителем председателя Сенненского райисполкома стал в 28.

Алексей Дойлин, заместитель председателя Сенненского райисполкома:

Молодые специалисты быстрее улавливают, быстрее адаптируются, амбициозные. Подстраиваются, шагают в ногу с технологиями. Поэтому поступает новая техника, новые компьютерные программы, связанные с животноводством, с настраиванием техники. Руководители постарше черпают энергию от молодых. А молодые в то же время перенимают опыт от бывалых руководителей.