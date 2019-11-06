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Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты

06 ноября 2019 18:49
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Достать красивое модное платье в те дефицитные времена в магазинах было нереально. Зато журнал «Бурда» и книги по кройке и шитью читали регулярно. Так что, когда маленьким модницам хотелось нарядиться, мамы садились за швейную машинку.

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты-1

О том, как воспитать вундеркинда, и что сегодня интересно детям рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Беларусь – страна красивых женщин. Подчеркнуть эту красоту сегодня не проблема. Причем учатся это делать с раннего детства.

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты-4

Недели моды, подиумы, дизайнерские коллекции. Все это сегодня в Беларуси есть.

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты-7

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты-9

Анна Ляшенко, директор модельного агентства для детей:
Я, наверное, восполняю что-то. В моем детстве не было модельных агентств, может и были, но их было совсем немного. Модельные школы пользуются популярностью у родителей, это становится модно.

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты-12

Десятки школ красоты по всей стране. Маленькие мисс не просто представляют Беларусь на международной арене. Побеждают и доказывают: славянские красавицы знают толк в фэшн-индустрии. 

Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты-15

В школах моделей сегодня всесторонне развитие. Осанка, стиль, уверенность в себе, хорошая физическая форма, интеллект. И, наконец, чувство прекрасного.

Подробности – в видеоматериале

# Дети и родители # общество # Анна Ляшенко # Фотофакт

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