Маленькие мисс: чему учат в детских школах красоты

Достать красивое модное платье в те дефицитные времена в магазинах было нереально. Зато журнал «Бурда» и книги по кройке и шитью читали регулярно. Так что, когда маленьким модницам хотелось нарядиться, мамы садились за швейную машинку.

О том, как воспитать вундеркинда, и что сегодня интересно детям рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Беларусь – страна красивых женщин. Подчеркнуть эту красоту сегодня не проблема. Причем учатся это делать с раннего детства.

Недели моды, подиумы, дизайнерские коллекции. Все это сегодня в Беларуси есть.

Анна Ляшенко, директор модельного агентства для детей:

Я, наверное, восполняю что-то. В моем детстве не было модельных агентств, может и были, но их было совсем немного. Модельные школы пользуются популярностью у родителей, это становится модно.

Десятки школ красоты по всей стране. Маленькие мисс не просто представляют Беларусь на международной арене. Побеждают и доказывают: славянские красавицы знают толк в фэшн-индустрии.