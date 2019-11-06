«Как только стал ходить, так стал в кустах сидеть». Будущий биолог показывает свою коллекцию насекомых

О необычных детях и их воспитании рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».





Юлия Тозик, мама Константина Тозика:

Мне кажется, он как только стал ходить так стал в кустах сидеть. Все – в песочнице, а он – в кустах, все искал букашечек. Мы ходили на улицу, у нас всегда была баночка с собой, и мы с баночкой собирали их потом, приносили, рассматривали.

Такими знаниями, и уж тем более коллекцией может похвастаться далеко на каждый взрослый. Костик только-только пошел в первый класс.

Константин Тозик:

Богомол – таинственный охотник, прячется и ждет, пока добыча подберется поближе, он сидит тихо. Есть паук-крестовик, у него большие хелицеры. Хелицеры – это у него клыки такие, чтобы впрыскивать яд.

А вот это паук-птицеед, только он мааааалкенький, а вырастает гигантский, он вот такой где-то, с мою ладонь.

Журналы, книги, документальные фильмы. И кроме баночек с найденными жуками – современные боксы с коллекционными насекомыми. В том числе экзотическими. Будущий биолог вооружен не только знаниями и уже готов к новым великим открытиям.