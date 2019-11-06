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«Как только стал ходить, так стал в кустах сидеть». Будущий биолог показывает свою коллекцию насекомых

06 ноября 2019 17:52
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О необычных детях и их воспитании рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Как только стал ходить, так стал в кустах сидеть». Будущий биолог показывает свою коллекцию насекомых-1



Юлия Тозик, мама Константина Тозика:
Мне кажется, он как только стал ходить так стал в кустах сидеть. Все – в песочнице, а он – в кустах, все искал букашечек. Мы ходили на улицу, у нас всегда была баночка с собой, и мы с баночкой собирали их потом, приносили, рассматривали.

«Как только стал ходить, так стал в кустах сидеть». Будущий биолог показывает свою коллекцию насекомых-3

Такими знаниями, и уж тем более коллекцией может похвастаться далеко на каждый взрослый. Костик только-только пошел в первый класс.

«Как только стал ходить, так стал в кустах сидеть». Будущий биолог показывает свою коллекцию насекомых-6

Константин Тозик:
Богомол таинственный охотник, прячется и ждет, пока добыча подберется поближе, он сидит тихо. Есть паук-крестовик, у него большие хелицеры. Хелицеры – это у него клыки такие, чтобы впрыскивать яд.

«Как только стал ходить, так стал в кустах сидеть». Будущий биолог показывает свою коллекцию насекомых-9

А вот это паук-птицеед, только он мааааалкенький, а вырастает гигантский, он вот такой где-то, с мою ладонь.

«Как только стал ходить, так стал в кустах сидеть». Будущий биолог показывает свою коллекцию насекомых-12

Журналы, книги, документальные фильмы. И кроме баночек с найденными жуками – современные боксы с коллекционными насекомыми. В том числе экзотическими. Будущий биолог вооружен не только знаниями и уже готов к новым великим открытиям.   

«Как только стал ходить, так стал в кустах сидеть». Будущий биолог показывает свою коллекцию насекомых-15

Константин Тозик:
Интересно, потому что о них еще мало известно, некоторые насекомые еще неизвестные. Я стану биологом и буду изучать. У меня даже лупа есть.

Подробности – в видеоматериале

# Дети и родители # общество # Юлия Тозик # Константин Тозик # Фотофакт

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