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Игры детства: «резиночки» развивают координацию и вестибулярный аппарат

06 ноября 2019 16:56
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Времена меняются не только в детском воображении. До изобретения машины времени технический прогресс, пока не дошел. Но возможности и жизнь детей за несколько десятков лет изменились в корне.

О новых методах воспитания детей рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Я знаю 5 имен девочек.

Игры детства: «резиночки» развивают координацию и вестибулярный аппарат-1

Я знаю 5 имен мальчиков.

Игры детства: «резиночки» развивают координацию и вестибулярный аппарат-4

Екатерина Жилянина, корреспондент:
О таких игрушках лет 20-30 назад дети и не мечтали. Зато говорили, голь на выдумки хитра. В наших дворах в игрушки превращали все: плиточки, ниточки, фантики.

Игры детства: «резиночки» развивают координацию и вестибулярный аппарат-7

Или вот главный атрибут любимой игры для девочек  – бельевая резинка. Покупали ее в швейном отделе сразу несколько метров. Играть лучше всего вчетвером.

И между прочим, развивает внимательность, координацию и вестибулярный аппарат.

Подробности – в видеоматериале

# Игры с детьми # общество # Екатерина Жилянина # Фотофакт

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