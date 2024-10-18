«Экспертное сито для чиновников». Депутат Мингорсовета рассказала об отборе на госслужбу

Государственные служащие. Как часто можно услышать в их адрес критику? И все же именно этим людям мы доверяемым формирование бюджета, благоустройства улиц и, без преувеличения, будущее своих детей. О том, почему важна профессия госслужащего и на чем делается акцент при его подготовке, поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Во время обсуждения будущего закона о госслужбе в 2022 году мне запомнилось интересное выражение: экспертное сито для чиновников. Мне показалось, что это действительно важно, ведь каждый номенклатурный работник словно зеркало всей вертикали, на местах так и судят об авторитете системы власти, поэтому в госаппарате нет места слабым звеньям. А ваше мнение, это «сито» – это резонный посыл? Не просеем ли случайно нужных людей?