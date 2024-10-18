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«Экспертное сито для чиновников». Депутат Мингорсовета рассказала об отборе на госслужбу

18 октября 2024 14:26
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Государственные служащие. Как часто можно услышать в их адрес критику? И все же именно этим людям мы доверяемым формирование бюджета, благоустройства улиц и, без преувеличения, будущее своих детей. О том, почему важна профессия госслужащего и на чем делается акцент при его подготовке, поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ». 

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Во время обсуждения будущего закона о госслужбе в 2022 году мне запомнилось интересное выражение: экспертное сито для чиновников. Мне показалось, что это действительно важно, ведь каждый номенклатурный работник словно зеркало всей вертикали, на местах так и судят об авторитете системы власти, поэтому в госаппарате нет места слабым звеньям. А ваше мнение, это «сито» – это резонный посыл? Не просеем ли случайно нужных людей? 

«Экспертное сито для чиновников». Депутат Мингорсовета рассказала об отборе на госслужбу-2

Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов: 
Система отбора в государственной службе – это мировая практика. Я бы, наверное, говорила скорее о том, что мы должны не допустить присутствия на месте государственно служащего ненужного человека. А как специалист, который занимается подготовкой государственных служащих, я могу утверждать, что проблема всех организаций, не только государственных органов, в том, что на нужном месте должен быть нужный человек.

Подробности в видео.

# Государственная политика # Наталья Надольская # Ольга Солдатова

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