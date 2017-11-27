Добрые истории: Наталья Устилко украшает стены подъездов героями сказок и морскими пейзажами

Наталью Петровну хорошо знают жильцы этих высоток. Женщина трудится рабочим комплексной уборки. Она наводит чистоту во дворе и в подъездах.

Вдохновленная красотой утренней природы, Наталья Петровна обдумывает сюжеты для будущих художественных творений. Ведь совсем скоро в этих золотых руках окажутся не грабли, а кисти.

После работы добродушная женщина превращается в декоратора.

Расписывать подъезды Наталья Устилович стала, когда пришла работать в ЖЭС. До этого, признается мастер, даже не подозревала о наличии у себя художественного таланта. Просто в один момент захотелось создать для людей что-нибудь прекрасное.

Вместо холста – стены. На них и оживают сказочные персонажи и волшебные цветы.

Часто посмотреть на своеобразную «подъездную выставку» приходят жители других домов.

Наталья Петровна признаётся, чтобы закупить для творчества весь необходимый материал – краски и кисти, пришлось собирать и продавать полевые цветы. Ведь желание разукрасить жизнь жильцов было безудержным. Его нельзя остановить и по сей день.

Жильцы этих домов по улице Притыцкого такой художественной инициативе только рады. Смотреть на эти яркие сказочные стены куда приятнее, чем на скучные серые.

Наталья Устилович никогда не была на море. Но на ее картинах можно встретить и морскую гладь, и ракушки, и дельфинов… Так повелевает ее сердце, в котором живет добро и чувство прекрасного.

На достигнутом Нататья Петровна останавливаться не собирается. В дальнейшем женщина планирует расписывать не только стены подъездов, но и входные двери в многоэтажных домах, чтобы любоваться красотой и улыбаться смогли все окружающие.