Малашко о здравоохранении в регионах: «На селе работают замечательные доктора»

Белорусское здравоохранение завоевало авторитет у мирового сообщества благодаря своим успехам и достижениям. Во многом это результат кропотливой работы людей в белых халатах. О том, чем живет современная белорусская медицина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Вы уже как-то затронули тему, что в регионах у нас сегодня также существует возможность получения качественной медицинской помощи. Стереотип – есть стереотип: лучшие врачи в Минске, лучшая помощь в Минске.
Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
Неправда, возрожу, и не надо так ставить вопрос. У нас и на селе работают замечательные доктора. Да, они не делают пересадку печени.
Юрий Святокум:
Каких услуг не хватает в регионах, за чем приходится обращаться в столицу?
Валерий Малашко:
В столицу, потому что здесь сконцентрированы все основные медицинские силы, как вы сказали, ресурсы. Здесь сконцентрировано медицинское оборудование, которое не поставишь в каждый районный центр, скажем так – компьютерный томограф и так далее. Поэтому эта трехуровневая система создана, и сегодня она работает, как налаженное пианино, не давая сбоя фактически. В зависимости от клинической ситуации врач принимает решение и направляет пациента в то или иное учреждение здравоохранения, на тот или иной уровень оказания медицинской помощи. Поэтому врачи у нас все хорошие.
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