Международные наблюдатели встретились с депутатами парламента Беларуси

Наблюдатели миссий от СНГ, ОДКБ и Парламентского собрания Союза Беларуси и России встретились с депутатами нашего парламента и представителями ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты из разных стран отмечают, что избирательный процесс в Беларуси проходит в штатном режиме и в связи с действующим законодательством.

Константин Косачев, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ: Мы имеем возможность видеть избирательный процесс во всех его составляющих, имеем доступ ко всем необходимым нормативным документам. И, что самое главное, имеем прямой доступ ко всем участникам избирательного процесса. И кандидатам, с которыми уже встретились наши коллеги, и к тем, кому предстоит проголосовать, и наблюдатели местные, и люди, которые имеют право голоса.

Виктор Селиверстов, координатор группы международных наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Задачи «накопать» чего-то у нас нет, потому что мы сюда приезжаем в помощь. Более того, мы сюда приезжаем, чтобы нашими голосами было услышано, что в Беларуси избирательный процесс организован правильно, демократично, в рамках белорусского и международного законодательства.

Большой интерес к главному политическому событию в нашей стране проявляют эксперты и из стран дальнего зарубежья. Так, в ЦИК прошла встреча с представителями Турции. Международные наблюдатели выразили готовность открыто и беспристрастно следить за ходом избирательной кампании.