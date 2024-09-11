Психолог рассказал, что толкает людей к смене деятельности

Подъем по будильнику, бесконечные дедлайны и рабочий день от звонка до звонка. Провести всю жизнь на нелюбимой работе, радуясь два раз в месяц, когда приходит зарплата – страшный сон для любого взрослого человека. О том, смириться или искать что-то свое, как найти призвание и работу своей мечты, которая бы приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:
Какие события толкают людей на то, чтобы сменить кардинально сферу деятельности? Почему на кого-то это действует, а на других – нет?
Ольга Кацер, психолог:
Никто мимо не пройдет, каждый человек поменяется. У каждого человека в жизни есть кризисы духовные, материальные, физические. Это нормально – менять свою сферу деятельности, никто в сторонке не останется. У человека произошли внутренние изменения, захотелось, скорее всего, духовного роста. Даже могу сказать возраст – 34, 35, 36: кто я в этой жизни, чего я хочу, куда я иду. Действительно, те кризисы есть у всех. Эти вопросы всплывают у всех. Не всегда надо ходить на нелюбимую работу либо любимую, все равно человек что-то захочет поменять. Сейчас новая эпоха, новое тысячелетие. Я всегда говорю, это тысячелетие понимания психологии. В любом случае люди начинают задаваться этими вопросами. Раньше это было круто: просидеть с одной трудовой, одной записью 20, 30, 40 лет.
Наталья Надольская:
Это считалось признаком мастерства. Стабильность – признак мастерства.
Ольга Кацер:
Сейчас стабильно неустойчивая психика.
Подробности в видео.