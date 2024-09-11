Психолог рассказал, что толкает людей к смене деятельности

Подъем по будильнику, бесконечные дедлайны и рабочий день от звонка до звонка. Провести всю жизнь на нелюбимой работе, радуясь два раз в месяц, когда приходит зарплата – страшный сон для любого взрослого человека. О том, смириться или искать что-то свое, как найти призвание и работу своей мечты, которая бы приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:

Какие события толкают людей на то, чтобы сменить кардинально сферу деятельности? Почему на кого-то это действует, а на других – нет?