Макей: «Необходим нормальный, ответственный, равноправный, уважительный диалог по комплексному решению проблемы миграции»

Новости Беларуси. Белорусские дипломаты пытаются наладить диалог с ЕС по поводу скорейшего разрешения кризиса на границе. Об этом 12 ноября журналистам завил Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

Польская сторона всячески препятствует появлению на границе представителей международных организаций. Белорусы же, напротив, радушно раскрывают объятия. Колючая проволока сейчас разделяет не просто два государства – два мировоззрения. С нашей стороны – безусловное выполнение международных правил и норм гуманитарного права. По ту сторону – нежелание искать пути выхода из ситуации и нарушение не просто юридических, но и человеческих законов.