Макей: «Необходим нормальный, ответственный, равноправный, уважительный диалог по комплексному решению проблемы миграции»
Новости Беларуси. Белорусские дипломаты пытаются наладить диалог с ЕС по поводу скорейшего разрешения кризиса на границе. Об этом 12 ноября журналистам завил Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Польская сторона всячески препятствует появлению на границе представителей международных организаций. Белорусы же, напротив, радушно раскрывают объятия. Колючая проволока сейчас разделяет не просто два государства – два мировоззрения. С нашей стороны – безусловное выполнение международных правил и норм гуманитарного права. По ту сторону – нежелание искать пути выхода из ситуации и нарушение не просто юридических, но и человеческих законов.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы получили не благодарность, а, скажем так, признательность за то, что мы действительно транспарентны, открыты в этом вопросе, предоставили доступ представителям этой Международной организации по миграции и Управления Верховного комиссара по делам беженцев на границу. Какие-то наши шаги не остаются незамеченными. Самая главная проблема заключается в том, что необходим нормальный, ответственный, равноправный, уважительный диалог по комплексному решению проблемы миграции.
К слову, наша страна предпринимала неоднократные попытки поднять тему миграции на международном уровне. Однако в который раз голос Беларуси не был услышан.