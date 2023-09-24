Прямой эфир

Магнит для туристов. Что за уникальный дворец открылся в Жиличах?

24 сентября 2023 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Туристическое ожерелье Беларуси украсила еще одна жемчужина. После масштабной реконструкции распахнул двери дворцовый комплекс в Жиличах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как раз 200-летию дворца посвятили яркий фестиваль.

На нем побывала наш корреспондент Юлия Мычка.

Магнит для туристов. Что за уникальный дворец открылся в Жиличах?-1

Такого количества гостей эти стены не видели за всю свою двухсотлетнюю историю. В дворце полный аншлаг. Очередь к главному входу с каждым часом только прирастает. Белорусы из разных уголков страны спешат первыми оценить блеск и шик белорусского Версаля после масштабной реставрации.

«Абсолютно рекомендую к посещению!» В Жиличах после реконструкции возобновил работу дворцовый комплекс (читать далее). 

Магнит для туристов. Что за уникальный дворец открылся в Жиличах?-4

Восхищение посетителей вполне оправдано. Жиличи – обычный тихий городок, и вдруг взору открывается совсем нетипичный для сельской местности дворец небывалой красоты. Это здание в начале XIX века для местного вельможи Игнатия Булгака построил архитектор Кароль Подчашинский. Во дворце было более 100 залов. К жизни вернули те, где остались подлинные элементы. Былой лоск предадут и пейзажам вокруг имения.

Магнит для туристов. Что за уникальный дворец открылся в Жиличах?-7

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Должны привести в порядок парк, мы должны восстановить каскады прудов, реставрировать конюшню, где появятся гостиничные номера.

Свое почтение этим стенам многие гости выражали и в виде дресс-кода.

Магнит для туристов. Что за уникальный дворец открылся в Жиличах?-10

Павел Губский, житель Жлобина:
Мы уже пятый раз сюда приезжаем. То есть еще этого всего не было. Только-только начинался ремонтик этот делаться, реставрация. А потом мы с каждым разом приезжаем – все больше и больше делается. Но сейчас это вообще, я не знаю, слов нет! Мы были в свое время во Франции. Там же тоже много чего красивого. Но это исключительно. В Беларуси, наверное, единственное место, где можно посмотреть все это.

Магнит для туристов. Что за уникальный дворец открылся в Жиличах?-13

Фраки, платья в пол, диадемы, бабочки и перчатки. Шпильки строго запрещены. Паркет из пяти сортов древесины такого не стерпит, а вот танцы – пожалуйста. Самый востребованный маршрут этого дня – парадная лестница, которая провожает в бальный зал, где кружатся не профессионалы, а любители. Обычным учителям, медикам, нотариусам и милиционерам легко подчинились вальс, полонез, богемская полька и кадриль. Пока это первая страница бального движения в Жиличах, но зато какая красивая.

Магнит для туристов. Что за уникальный дворец открылся в Жиличах?-16

Не менее интересно и вокруг дворца. Фестивальные улицы – самые зрелищные уроки истории Беларуси, где к прошлому можно прикоснуться руками и открыть для себя невероятные факты. Оказывается в XVIII веке в Гродно в теплицах выращивали ананасы, а помидоры были небывалой роскошью.

Магнит для туристов. Что за уникальный дворец открылся в Жиличах?-19

Гордей Щербич, руководитель военно-исторического клуба «Газдава» г. Бобруйск:
Когда ты знаешь историю, когда ты ее видишь, когда ты ее можешь потрогать, ты ее начинаешь ценить. А вместе с историей ты начинаешь ценить свою родину. Вот отсюда рождается патриотизм.

После реставрации дворец в Жиличах обещает стать магнитом для туристов. Удивится и влюбиться – это точно про него.

# Архитектура # общество # Юлия Мычка # Валерий Малашко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко примет участие в открытии промышленной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан»
24 сентября 2023 13:34

Роман Головченко примет участие в открытии промышленной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан»

Советы лунного календаря на конец сентября 2023 года
24 сентября 2023 11:58

Советы лунного календаря на конец сентября 2023 года

«Сезон был очень классный». Завершается работа аттракционов в парках Челюскинцева и 900-летия Минска
24 сентября 2023 11:51

«Сезон был очень классный». Завершается работа аттракционов в парках Челюскинцева и 900-летия Минска