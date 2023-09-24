Магнит для туристов. Что за уникальный дворец открылся в Жиличах?

Новости Беларуси. Туристическое ожерелье Беларуси украсила еще одна жемчужина. После масштабной реконструкции распахнул двери дворцовый комплекс в Жиличах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как раз 200-летию дворца посвятили яркий фестиваль. На нем побывала наш корреспондент Юлия Мычка.

Такого количества гостей эти стены не видели за всю свою двухсотлетнюю историю. В дворце полный аншлаг. Очередь к главному входу с каждым часом только прирастает. Белорусы из разных уголков страны спешат первыми оценить блеск и шик белорусского Версаля после масштабной реставрации. «Абсолютно рекомендую к посещению!» В Жиличах после реконструкции возобновил работу дворцовый комплекс (читать далее).

Восхищение посетителей вполне оправдано. Жиличи – обычный тихий городок, и вдруг взору открывается совсем нетипичный для сельской местности дворец небывалой красоты. Это здание в начале XIX века для местного вельможи Игнатия Булгака построил архитектор Кароль Подчашинский. Во дворце было более 100 залов. К жизни вернули те, где остались подлинные элементы. Былой лоск предадут и пейзажам вокруг имения.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Должны привести в порядок парк, мы должны восстановить каскады прудов, реставрировать конюшню, где появятся гостиничные номера. Свое почтение этим стенам многие гости выражали и в виде дресс-кода.

Павел Губский, житель Жлобина:

Мы уже пятый раз сюда приезжаем. То есть еще этого всего не было. Только-только начинался ремонтик этот делаться, реставрация. А потом мы с каждым разом приезжаем – все больше и больше делается. Но сейчас это вообще, я не знаю, слов нет! Мы были в свое время во Франции. Там же тоже много чего красивого. Но это исключительно. В Беларуси, наверное, единственное место, где можно посмотреть все это.

Фраки, платья в пол, диадемы, бабочки и перчатки. Шпильки строго запрещены. Паркет из пяти сортов древесины такого не стерпит, а вот танцы – пожалуйста. Самый востребованный маршрут этого дня – парадная лестница, которая провожает в бальный зал, где кружатся не профессионалы, а любители. Обычным учителям, медикам, нотариусам и милиционерам легко подчинились вальс, полонез, богемская полька и кадриль. Пока это первая страница бального движения в Жиличах, но зато какая красивая.

Не менее интересно и вокруг дворца. Фестивальные улицы – самые зрелищные уроки истории Беларуси, где к прошлому можно прикоснуться руками и открыть для себя невероятные факты. Оказывается в XVIII веке в Гродно в теплицах выращивали ананасы, а помидоры были небывалой роскошью.