Полсотни единиц техники и 170 специалистов: масштабные республиканские учения МЧС прошли под Лидой

Новости Беларуси. Снежный циклон, крупное ДТП и затор. Под Лидой прошли масштабные республиканские учения МЧС.

По легенде в регионе резко ухудшились погодные условия. Сильный ветер, снег, температура воздуха опустилась до минус 15. Из-за аварий и снежных заносов на трассе образовалась километровая пробка. Более 70 автомобилей 5 часов не могли проехать. Спасатели деблокировали людей из машин, «попавших в ДТП». Медики помогали пострадавшим. Коммунальная техника расчищала проезжую часть. На территории развернули пункты обогрева и горячего питания.

В учениях также участвовали энергетики, газовая служба, лесхоз – всего 170 специалистов. Задействовали полсотни единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров Республики Беларусь:

Достаточно высокотехнологично организована работа. Но сегодня смоделирована ситуация, но если на улице минус 20, штормовые предупреждения или обильное выпадение осадков, это будет гораздо сложнее выполнять.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Чтобы достичь высокого результата, нужно постоянно тренироваться. И чем больше будем тренироваться, тем результат будет лучше и тем более эффективно мы будем влиять на ситуацию.