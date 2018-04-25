Авторский репортаж Владимира Суббота. «Чернобыль в сердце моем». Анонс

После 12-летнего перерыва знаток деревень и сел Беларуси вернулся на телеэкран. В четверг, 26 апреля, в 22:10 в эфир выйдет АВТОРСКИЙ репортаж Владимира Суббота «Чернобыль в сердце моем».

К очередной дате чернобыльской трагедии автор и журналист Владимир Суббот посетит выселенную деревню Дубровное (Брагинский район, Гомельская область), которой нет уже на карте Беларуси и в навигаторах, но которая есть в списке населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения (в 2,5 км от зоны Полесского заповедника – за кладбищем на окраине деревни начинается дикая и запретная зона).

Героиней репортажа «Чернобыль в сердце моем» станет одна-единственная жительница деревни за все 32 года после аварии – Евгения Данченко, которая не покинула свою землю по наставлению отца и продолжает в свои почти 90 лет радоваться каждому дню.

День c Евгенией Сергеевной проведет журналист. И своими глазами увидит быт, природу и атмосферу выселенной деревни, покинутой территории, но не покинутого человека.

Два года назад в деревню вернулась еще одна бабушка (как она призналась: «Я сбежала домой!»), которая была эвакуирована с семьей в Марьину Горку. И вот две подружки – хозяйки покинутых земель – признаются, что они друг другу стали роднее сестер.

Еще одна героиня встретится автору проекта – Владимиру Субботу – правда, уже на другой выселенной территории. Съемочной группе СТВ удалось снять эксклюзивные кадры создания музея покинутых земель – в агрогородке Заширье. В музее собраны личные вещи, предметы быта и обихода выселенных после Чернобыля деревень, которые сравняли с землей. Организаторы музея провели не одну экспедицию, собирая и спасая эти реликвии. Территория музея представляет из себя деревеньку, с множеством хат (каждая носит имя выселенной деревни).