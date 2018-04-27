МАРТ установило тариф на зарядку электромобилей

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли впервые установило тариф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по которому они могут приобретать электроэнергию для своих зарядных стационарных станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня это 15 копеек за 1 кВт*ч энергии. Его размер близок к тарифу на электроэнергию для населения, который обеспечивает полное возмещение экономически обоснованных затрат. МАРТ указывает, что это ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг, на 48 %.