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МАРТ установило тариф на зарядку электромобилей

27 апреля 2018 16:34
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли впервые установило тариф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по которому они могут приобретать электроэнергию для своих зарядных стационарных станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня это 15 копеек за 1 кВт*ч энергии. Его размер близок к тарифу на электроэнергию для населения, который обеспечивает полное возмещение экономически обоснованных затрат. МАРТ указывает, что это ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг, на 48 %.

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# общество # Электромобили

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