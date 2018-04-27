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Федерация профсоюзов создаст портал для поиска работы

27 апреля 2018 16:35
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Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси создает базу данных о вакансиях по всей стране. На интернет-портале соберут все актуальные предложениях по трудоустройству со всех центров занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в этой базе будет оперативная информация о вакансиях, которые будут поступать практически в онлайн-режиме от всех первичных профсоюзных организаций, а их практически 20 тысяч. Так что о наличии свободного рабочего места можно будет узнать довольно быстро.

Больше новостей экономики за 27 апреля здесь.

# общество # Работа в Беларуси

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