Федерация профсоюзов создаст портал для поиска работы

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси создает базу данных о вакансиях по всей стране. На интернет-портале соберут все актуальные предложениях по трудоустройству со всех центров занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в этой базе будет оперативная информация о вакансиях, которые будут поступать практически в онлайн-режиме от всех первичных профсоюзных организаций, а их практически 20 тысяч. Так что о наличии свободного рабочего места можно будет узнать довольно быстро.