Как в День города ходит общественный транспорт в Минске

Новости Беларуси. График работы общественного транспорта в праздничные выходные изменится. Движение по центральным улицам города ограничат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Добраться до основных праздничных площадок будет проще на метро, интервалы движения поездов не превысят 5 минут. Количество автобусов и троллейбусов увеличат.

После окончания фейерверка в районе улицы Немига, проспектов Машерова и Победителей пустят дополнительный транспорт.

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