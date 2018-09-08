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Как в День города ходит общественный транспорт в Минске

08 сентября 2018 07:49
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Новости Беларуси. График работы общественного транспорта в праздничные выходные изменится. Движение по центральным улицам города ограничат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Добраться до основных праздничных площадок будет проще на метро, интервалы движения поездов не превысят 5 минут. Количество автобусов и троллейбусов увеличат.

После окончания фейерверка в районе улицы Немига, проспектов Машерова и Победителей пустят дополнительный транспорт.

Салют на День города Минска-2018. Где смотреть и во сколько?

Как в День города ходит общественный транспорт в Минске-1

В воскресенье же центр города на время проведения Минского полумарафона будет полностью перекрыт. Парковку автомобиля на этом участке также запретят. 

Спортсмены из Эфиопии, Марокко и Кении побегут в Минском полумарафоне-2018 

# День города в Минске # общество

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