«Людям захочется приехать». Петришенко о подготовке Витебска к «Славянскому базару»

Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» состоится в 2022 году с 13 по 18 июля. Готовность города к форуму сегодня, 6 июля, оценил вице-премьер Игорь Петришенко. Особое внимание – инфраструктуре и сценическим площадкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дни форума в Витебске пройдет около сотни различных мероприятий. По традиции главные из них развернутся в Летнем амфитеатре. Это церемонии открытия и закрытия форума, а также конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022». Уже идет монтаж сценического оборудования. В день официального открытия «Славянского базара» будет вручена специальная награда «Через искусство к миру и взаимопониманию». В этом году ее удостоены народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры». В связи со снятием ковидных ограничений, Витебск ждет наплыва туристов. Визой для посещения Беларуси гражданам из 73 стран служит билет на мероприятия «Славянского базара».

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Все отработано, все алгоритмы готовы, и все знают, что и как действовать. По амфитеатру мы тоже традиционно приводим в порядок, оснащаем всем необходимым оборудованием. Я думаю, по всем другим аспектам степени готовности и мест питания, и мест проживания, и провидения интересных мероприятий, дополнительных, новых, которые будут размещены в рамках фестиваля «Славянский базар», оно тоже будет эффективно функционировать, и людям захочется приехать.

Первые позывные международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» прозвучат уже ровно через неделю. На сцене Летнего амфитеатра состоится яркое шоу под названием «Этот волшебный цирк» с участием артистов белгосцирка.