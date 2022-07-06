Фирменный стиль ученика. Как теперь будут выглядеть школьники в новом учебном году?

Новости Беларуси. В Минской области с 1 сентября планируется введение единых элементов в одежде делового стиля в каждом учреждении образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это может быть жилетка, галстук, значок. Каждая школа самостоятельно примет решение, каким будет фирменный стиль ученика. Нововведения, которые планируется ввести в учебный процесс, призваны воспитывать у школьников гордость за учреждение образование, в котором они обучаются. С 1 сентября еще одной отличительной особенностью станет эмблема учебного заведения.

Татьяна Волынец, заместитель начальника управления по образованию и туризму Вилейского райисполкома:

Данный вопрос прорабатывается совместно с родительским комитетом, чтобы были учтены все мнения и детям было комфортно и удобно в новой школьной форме. До 1 августа 2022 года каждое учреждение должно определиться как с единым элементом в одежде делового стиля, так и с отличительным знаком своего учреждения образования.