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Фирменный стиль ученика. Как теперь будут выглядеть школьники в новом учебном году?

06 июля 2022 14:32
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Новости Беларуси. В Минской области с 1 сентября планируется введение единых элементов в одежде делового стиля в каждом учреждении образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фирменный стиль ученика. Как теперь будут выглядеть школьники в новом учебном году?-1

Это может быть жилетка, галстук, значок. Каждая школа самостоятельно примет решение, каким будет фирменный стиль ученика.

Нововведения, которые планируется ввести в учебный процесс, призваны воспитывать у школьников гордость за учреждение образование, в котором они обучаются. С 1 сентября еще одной отличительной особенностью станет эмблема учебного заведения.

Фирменный стиль ученика. Как теперь будут выглядеть школьники в новом учебном году?-4

Татьяна Волынец, заместитель начальника управления по образованию и туризму Вилейского райисполкома:
Данный вопрос прорабатывается совместно с родительским комитетом, чтобы были учтены все мнения и детям было комфортно и удобно в новой школьной форме. До 1 августа 2022 года каждое учреждение должно определиться как с единым элементом в одежде делового стиля, так и с отличительным знаком своего учреждения образования.

Фирменный стиль ученика. Как теперь будут выглядеть школьники в новом учебном году?-7

В новом учебном году ношение школьной формы станет обязательным. Сейчас разрабатывают единый стандарт одежды, отличительной особенностью которой будет лаконичность, элегантность и сдержанность.

«Порядка 800 тысяч изделий будет представлено в этом году к реализации». Лугина рассказала о новой школьной форме в Беларуси. 

# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Волынец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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