«Подготовка к новому учебному году начинается задолго до лета». В Заводском районе отремонтировали фасады в 14-ти школах

Новости Беларуси. В 14-ти школах Заводского района обновили фасады и более чем в 20 детских садах отремонтировали кровлю. Объекты образования готовят к началу учебного года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы ведутся активно. В средней школе № 162 сейчас идет ремонт фасада с частичной заменой оконных блоков. В классах – косметический ремонт. Где необходимо, заменят пол, оклеят стены и покрасят потолки. В помощниках у педколлектива старшеклассники. Параллельно с внутренней отделкой идут работы и на пришкольной территории. Здесь строят новый современный стадион с волейбольной площадкой, футбольным полем, трибуной и тренажерами.

Иван Шаланкевич, управляющий Центром по обеспечению деятельности управления по образованию администрации Заводского района:

Подготовка к новому учебному году начинается задолго до лета, она проходит во время учебного процесса. Проводятся те работы, которые не мешают самому учебному процессу. С 25 июля по 15 августа будет проходить объезд учреждений образования на готовность к новому учебному году. До 20 августа все учреждения среднего школьного образования получат паспорта готовности.

До конца года в Заводском районе построят еще четыре стадиона с современным спортивно-игровым оборудованием.