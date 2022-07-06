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«Подготовка к новому учебному году начинается задолго до лета». В Заводском районе отремонтировали фасады в 14-ти школах

06 июля 2022 14:25
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Новости Беларуси. В 14-ти школах Заводского района обновили фасады и более чем в 20 детских садах отремонтировали кровлю. Объекты образования готовят к началу учебного года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Подготовка к новому учебному году начинается задолго до лета». В Заводском районе отремонтировали фасады в 14-ти школах-1

Работы ведутся активно. В средней школе № 162 сейчас идет ремонт фасада с частичной заменой оконных блоков. В классах – косметический ремонт. Где необходимо, заменят пол, оклеят стены и покрасят потолки. В помощниках у педколлектива старшеклассники. Параллельно с внутренней отделкой идут работы и на пришкольной территории. Здесь строят новый современный стадион с волейбольной площадкой, футбольным полем, трибуной и тренажерами.

«Подготовка к новому учебному году начинается задолго до лета». В Заводском районе отремонтировали фасады в 14-ти школах-4

Иван Шаланкевич, управляющий Центром по обеспечению деятельности управления по образованию администрации Заводского района:
Подготовка к новому учебному году начинается задолго до лета, она проходит во время учебного процесса. Проводятся те работы, которые не мешают самому учебному процессу. С 25 июля по 15 августа будет проходить объезд учреждений образования на готовность к новому учебному году. До 20 августа все учреждения среднего школьного образования получат паспорта готовности.

До конца года в Заводском районе построят еще четыре стадиона с современным спортивно-игровым оборудованием.

# Школы в Беларуси # общество # Иван Шаланкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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