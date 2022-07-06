В детском саду лечила кукол. Как мечта стать врачом переросла в профессию

Новости Беларуси. Чета врачей из Воложинской центральной районной больницы удостоена высоких государственных наград, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ирина Иосифовна Шота стала лауреатом I степени конкурса «Лучший врач Беларуси 2021 года» в номинации «Врач общей практики». А ее муж, Мечислав Станиславович Шота, заведующий неврологическим отделением, удостоен благодарности от Администрации Президента. Супруги на протяжении нескольких десятков лет доказывают профессионализм на деле и совершенствуют свои навыки.

Садовские одногруппницы планировали стать учителем, а Ирина Иосифовна Шота – врачом. С удовольствием лечила кукол. Так мечта и переросла в профессию. Сама врач родом из Ивья. Закончила мединститут, далее – интернатура в Борисове и должность главврача в Залесской врачебной амбулатории Воложинского района.

Ирина Шота, врач общей практики Воложинской центральной районной больницы:

Уже, наверное, тогда были зачатки работы первичного звена, когда весь участок на твоих руках. У тебя и взрослые, и пожилые, и трудоспособные. Дети у нас наблюдались, и вакцинация. Если человек какую-то рану или ссадину получил, то мы его в Воложин не отправляли, а зашивали на месте.