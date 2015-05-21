Людмила Ковалёва, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина» в программе «УТРО»

Сегодняшний день волнителен для всех телевизионщиков Беларуси. На сцене Дворца Спорта состоится вручение премии, а точнее, - будут подведены итоги Национального телевизионного конкурса «Телевершина», который является для всех представителей телевидения самым знаковым. Среди номинантов есть и сотрудники телеканала СТВ. Об этом расскажет гость студии - Людмила Ковалёва, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина».

Что касается премии этого года, что предлагает телеканал СТВ на суд жюри в этом году?

Людмила Ковалёва, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

До того, как работает жюри, работает отборочная комиссия. Тот факт, что проекты и программы нашего телеканала представлены практически во всех номинациях в финале, это уже говорит об их высоком уровне, поскольку бывает такое, что в одной номинации представлен не один десяток проектов. Традиционно мы, конечно, делаем ставку на новости, документалистику, общественно-политическое вещание. Наверное, и на развлекательные. В прошлом году проект «Поющие города», второй сезон, взял Гран-при. Это было впервые в истории нашего телеканала. И в этом году мы тоже представлены практически во всех номинациях.

Какой проект оставил у Вас самые яркие впечатления?

Людмила Ковалёва, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Чемпионат мира по хоккею, который в прошлом году очень успешно провела Беларусь. В различных номинациях представлена именно эта тематика. Следует отметить наш проект «Шай-бу. SHAI-BY». Это документалистика, в этом году этот проект телеканала СТВ отмечен специальной премией Президента в области телевидения и радио. Это серийный документальный фильм, каждая серия которого посвящена различным аспектам такого значимого для нас спорта как хоккей. Например, одну из серий мы снимали в Канаде - на родине хоккея. Ещё одна серия посвящена команде Президента, которая неоднократно - победитель Рождественского турнира на приз президента. Детский хоккей. Мы взяли различные темы.

Следует отметить тот факт, что очень много проектов в различных номинациях - тематика, которая определяла прошлый год: 70-летие освобождения Беларуси. Действительно очень много достойных работ, будь то сценаристы, режиссёры, отдельные проекты. Всегда можно найти что-то новое даже тогда, когда за 70 лет, казалось бы, вспомнили практически многое. Но всё мы вспомнить не сможем, а объять, наверное, - никогда. Весь прошлый год у нас проходил под знаком освобождения Республики Беларусь. Этот год - 70-летие победы, поэтому очень много проектов было связано с историей Великой Отечественной войны.

Наш телеканал в преддверии этой знаковой для всех даты сделал многое. У нас было снято 17 роликов, которые рассказывали о конкретных операциях, конкретных героях войны. Более 24 часов эфира длился наш телемарафон «Наша победа», который мы проводили, начиная с понедельника 4 мая и закончили 9 мая. 26 гостей в студии… Более трех десятков прямых включений. Очень интересная работа - экскурсия по музею истории Великой Отечественной войны. Именно это стало «изюминкой» нашего марафона.

Помимо этого проекта мы проводили еще один проект совместно с БРСМ и пионерской организацией - акцию «Письмо Победителю». Из тысячи писем мы отобрали 70, которые зачитали во время нашего марафона и они были переданы в музей истории Великой Отечественной войны, где они теперь будут находиться…

Награда «Телевершины» найдёт своего героя. А что телеканал СТВ может предложить уже сейчас и что мы можем предложить сегодня?

Людмила Ковалёва, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Смысл обратить внимание на проект, который уже идёт в эфире, правда, не СТВ, а телеканала «Россия-Беларусь», который тоже относится к ЗАО «Столичное телевидение». Это новое ток-шоу, которое называется «Что происходит». Это самые злободневные темы, оперативное реагирование на какие-либо события текущих дней. Что касается новых планов, то следует отметить новый проект, который сейчас в стадии разработки, но вот-вот мы приступаем к его съемкам, - это проект «Я шагаю по стране» о том, чем могут гордиться белорусы и чем может гордиться страна…

Вы всю жизнь на телевидении. Вы начинали с простой телеведущей, редактора. Сейчас Вы - заместитель директора телеканала. Какая эра, часть Вашей карьеры является самой яркой?

Людмила Ковалёва, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Насчет эры - это, конечно, громко сказано… Скорее - жизненный этап. Это работа репортером и работа в качестве корреспондента новостей. Драйв в новостях присутствует всегда. Мой самый большой страх опять же связан с работой - это не успеть вовремя что-то подать в эфир. Для «новостника» - это, наверное, самый кошмарный сон!