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«Люди видят, что их слушают государственные лица». Игорь Евсеев провёл прямую телефонную линию

22 сентября 2020 13:52
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Новости Беларуси. Строительство, благоустройство и даже техосмотр. С этими и другими вопросами жители Минской области обратились на прямую линию к Игорю Евсееву, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Помощник Президента – инспектор по Минской области принял около 10 звонков.

Основная часть обратившихся – из небольших населенных пунктов.

«Люди видят, что их слушают государственные лица». Игорь Евсеев провёл прямую телефонную линию-1

Так, житель деревни Тарасово попросил Игоря Евсеева помочь с открытием нового кладбища, а председатель кооператива из Копыльского района обратился за поддержкой в строительстве газопровода. Особое внимание помощник Президента уделил благоустройству улицы в Червене, где в эти выходные пройдут областные «Дожинки». Все вопросы под контролем.

«Люди видят, что их слушают государственные лица». Игорь Евсеев провёл прямую телефонную линию-4

Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:
Газопровод – мы посмотрим, сколько кооперативов, может быть, пять, какие они по очереди, какие технические условия. Если там кто-то задерживает, землю не выделяет, будем смотреть, что это за земли – сельхозорганизации, какой балл пашни, будем смотреть.

А что касается женщины, которая звонила из Червеня, мне было приятно слышать, что сегодня люди следят за событиями, которые проходят в стране, а не только в их населенном пункте, и так бережно относятся к своему городу, любят свой город. Люди видят, что их слушают государственные лица, представители Администрации Президента. Они видят, что Президент владеет информацией, которая сегодня складывается на самых низах: в деревне, в маленьком населенном пункте, в агрогородке. Мы ежемесячно главе государства докладываем информацию, которая у нас сегодня складывается на территории области, и Президент очень положительно к этому относится.

«Люди видят, что их слушают государственные лица». Игорь Евсеев провёл прямую телефонную линию-7

Игорь Евсеев уверен, что ряд обращений, которые поступили на телефонную линию, можно решить на местном уровне. По отдельным вопросам помощник Президента пообещал разобраться, выехав на места.

# Прием граждан # общество # Игорь Евсеев # Фотофакт

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