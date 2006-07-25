Люди с ограниченными возможностями не хотят быть изгоями

На встрече журналистов в Национальном пресс-центре с заместителем министра труда и соцзащиты Валерием Павловым шла речь о проблемах и перспективах государственной политики в области занятости населения.

...В республике 85% людей с ограниченными возможностями не могут устроиться на работу. Преградой этому становится множество причин. Одна из них - предубеждение работодателей, считающих, что инвалид не может выполнять ту или иную работу должным образом.

В большинстве стран мира один человек из десяти страдает от физических, умственных и сенсорных дефектов и не менее 25% населения имеют различные расстройства здоровья, которые могут привести к инвалидности. Не смотря на это, люди с ограниченными возможностями хотят в полной мере пользоваться всеми правами современного общества. В том числе, работать. Трудоустройством инвалидов в нашей стране занимаются государственная служба занятости и общественные объединения инвалидов.

Создание рабочих мест для инвалидов - затратное и трудоёмкое дело. Часто наниматель не имеет достаточно свободных финансовых средств на эти цели, а служба занятости компенсирует их только после ввода рабочего места в эксплуатацию. В прошлом году было создано 108 таких мест, а инвалидов в республике 504 тысячи.

Вакансии для людей с ограниченными возможностями в центре занятости есть всегда. Более того, при желании можно не только трудоустроиться, но и получить дополнительное образование или пройти курсы переквалификации. А для этого инвалидам следует проявлять немного больше активности, так как работа самостоятельно не найдётся.