У белорусских спасателей - профессиональный праздник

25 июля традиционно проходят торжественные мероприятия и праздничные концерты. А в ведомстве сегодня участники заседания коллегии вновь говорят о повышении эффективности предупреждения и профилактики техногенных и природных катастроф.

...МЧС предоставляет более 100 платных услуг. Как правило, это подрывные и водолазные работы. Они требуют специальной техники и лицензии на их выполнение. Причем, плату спасатели берут только в том случае, если ситуация не опасна для жизни. Вырученные же средства идут на закупку новой техники и обмундирования.

Брандмейстер, два унтер-брандмейстер и сорок восемь пожарных - так выглядела первая профессиональная пожарная команда в столице 153 лет назад. В 90-х годах XIX века уже две дружины: городская и общественная. Кстати, уже тогда они не только тушили пожары, но и участвовали в спасательных работах - во время наводнений. Пожарники также чистили и убирали улицы, вывозили снег. Чтобы пополнить свой бюджет пожарное общество устраивало ледяной каток и сдавало в аренду плац под цирк.

Сегодня на праздничной коллегии спасатели подвели итоги работы за полгода. Первые в рейтинге получили подарки и грамоты, а последние - строгие наставления, как преобразовать работу. Рейтинговая система появилась не только у студентов, но и у спасателей. В течение полугода составлялся отчет по работе всех подразделений МЧС....Твердая четверка - так сегодня оценил работу спасателей за прошедшее полугодие министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев. Сильные заморозки зимой и весенние пожары сделали ситуацию сложной. Но то, что белорусы ее не заметили - министр называет главной заслугой МЧС. За полгода спасатели предотвратили более 12 тысяч несчастных случаев. Служба МЧС в ближайшее время претерпит ряд изменений. К лучшему. Идет ремонт пожарных станций, закупается новая техника - уже к концу года в строй станут новый автомобиль для химической защиты, и 90-метровая лестница. Кроме этого, расширится и список платных услуг МЧС. В основном, это подрывные и водолазные работы, которые требуют вмешательства специальной техники и профессионалов. Новое время - подразумевает и новую квалификацию спасателей. Они уже осваивают новые профессии - альпинистов, водолазов - и даже - звероловов.