Впервые в Беларуси пройдет международная гонка "Беларусь. Баха-2006"

Соревнования пройдут на танковом полигоне под Борисовом. Планируется, что в них примут участие 15 экипажей из Беларуси, России, Украины, Латвии и Литвы. Ожидается прибытие гонщиков из Германии и Франции, в том числе участников ралли Париж-Даккар. Уже сделана значительная часть подготовительных работ. Судить состязания будет бригада из Латвии, которая имеет соответствующие лицензии. Общая дистанция ралли-рейда - 560 км, из которых около 540 - скоростные участки. Ожидается, что соревнования будут напряженными, увлекательными и зрелищными. Предполагается, что они могут собрать около 10 тысяч зрителей.