Заканчивается прием документов в вузы <первого> потока

Сегодня последний день зачисления будущих студентов на бюджетные места на заочную и вечернюю формы обучения в Командно-инженерный и Гомельский инженерный институты МЧС.

Это также и последний день использовать возможность для тех, кто решил получить образование в Академии МВД, Военной академии, а также в Белорусской государственной академии искусств, Академии музыки и Белгосуниверситете культуры и искусств.

С каждым годом эти вузы пользуются у абитуриентов все большей популярностью. Только в Академию МВД захотели поступить более 1200 юношей и девушек. На данный момент - это современное учебное заведение, готовящее высококлассных специалистов по пяти специальностям. В этом году каждый десятый курсант окончил академию с отличием, один из них - получал президентскую стипендию, многие имеют благодарности за раскрытие преступлений во время практики. Неудивительно, что конкурс на поступление среди абитуриентов в это учебное значительно вырос.