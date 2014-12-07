Люди с ограниченными физическими способностями: имя белоруски Анна Сиротюк внесено в международную энциклопедию «Лучшие люди»

Новости Беларуси. Есть те, кто становится инвалидом после употребления наркотиков... можно сказать, по доброй воле. А есть и те, у кого выбора не было - родиться здоровым или с ограниченными физическими возможностями. 3-го декабря в Беларуси отмечают День инвалидов.

Жизнь героя этого сюжета могла бы стать одним сплошным горем, заточением в стенах собственной квартиры. Однако каждый способен на многое. В том, что у людей с ограниченным физическими способностями - неограниченные возможности, убедилась съемочная группа программы «Неделя» на СТВ.

Она мечтала стать врачом, но волей судьбы сама долгие годы нуждалась в серьезной медицинской помощи. Жизнь молодой девушки на «до» и «после» разделила автокатастрофа. В машине, которая попала в аварию, было 5 человек. Никто кроме Анны серьезно не пострадал.

Анна Сиротюк:

С этой рутиной я не понимала, что меня ждет. Тогда, когда я сломалась, я не понимала, не осознавала, что это такое и что меня ждет в этой жизни. Это были годы лечения. Я благодарна своим родителям, друзьям.

Ей было всего 13, когда после нескольких серьезных операций стало понятно – ходить она больше не сможет. В подавленном состоянии Анна оказалась в реабилитационном центре – это и стало точкой отсчета ее новой жизни.

Анна Сиротюк:

Это танец любви - румба. Наверное, потому что он как-то ближе по характеру. Он нежный, трогательный.

Сегодня в комнате девушки награды с самых престижных танцевальных стартов. Ее имя, без преувеличения, знают во всем мире. Она многократный призер белорусских танцевальных соревнований, чемпионатов мира, двукратный европейский триумфатор.

Анна Сиротюк уверяет – танец для неё стал не просто спортом - теперь она живет в ритме латино. И сразу признается: за «парадной» стороной каждой медали – многочасовые изнурительные тренировки.

Анна Сиротюк:

Это неинтересно, когда ты показываешь, что тебе тяжело. Это должно быть очень легко,,воздушно, красочно, с любовью, чтобы эта энергетика передавалась зрителям. Когда выкрикивают твои имена, выкрикивают «Беларусь», это подстегивает. А кому интересно, что тебе тяжело? У всех есть трудности.

«Жить заново» и бороться с трудностями она теперь учит других – работает тренером по танцам в Республиканском оздоровительном центре для спортсменов-инвалидов. Говорит, главное в ее работе – не научить танцевать, а заставить поверить в собственные силы.

Анна Сиротюк:

Дети в течение «заезда» полностью раскрываются и начинают в глаза друг другу смотреть. Когда они приезжают вместе с мамой, замкнутые, глаза опущены. Прячутся в какой-то кокон: я не вижу, меня не видят. В таком мире живут.

Парит Анна не только на паркете. Эти кадры в ее личном видеоархиве – еще одно подтверждение жизненного кредо: каждый сам разукрашивает жизнь в те цвета, которые хочет. Увидеть облака сверху, говорит девушка, - мечтала давно. Сегодня за ее плечами уже два прыжка с парашютом.

Анна Сиротюк:

Это было все на таком адреналине неосознанном. Я даже себя не ощущала. После прыжка такое чувство, что меня нет в этой жизни, в этом пространстве. Как будто меня всю «выдуло», можно наполнять себя заново – новыми впечатлениями, новой жизнью, новыми эмоциями.

Рассказывая о своих успехах, Анна обязательно добавляет - одна бы с такими трудностями вряд ли справилась. Поддержку родных и друзей чувствует буквально каждую минуту.

Валентина Сиротюк, мама:

Это словами не передать. Я все время молюсь за нее, за ее успехи, за ее здоровье, что бы все у ней было удачно и благополучно.

Когда она первую медаль привезла, мы очень радовались все.

Поводов для гордости у родных Анны действительно много: в 2010 ее назвали «человеком года» Брестской области, ее имя внесено в международную энциклопедию «Лучшие люди». 3 декабря Анна Сиротюк принимала поздравления с днем рождения. И уверяла – если очень захотеть – все добрые пожелания обязательно сбудутся.