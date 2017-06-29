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Такие встречи должны быть обязательно: польские и белорусские ветераны собрались в Гродно

29 июня 2017 07:43
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Новости Беларуси. Они воевали плечом к плечу и не виделись с момента окончания Великой Отечественной войны. В Гродно прошла встреча польских и белорусских ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 человек приехали из соседней страны в рамках 32-го общепольского слета сыновей полка. Многие из ветеранов родом из Беларуси и войну встретили будучи еще детьми в партизанских отрядах.

Такие встречи должны быть обязательно: польские и белорусские ветераны собрались в Гродно-1

Тадеуш Тарковский, ветеран Великой Отечественной войны (Польша):
Я начинал партизанский отряд от Беларуси, начинал от Бреста. Мы очень-очень приятно вспоминаем здесь, везде нас принимают очень хорошо.

Такие встречи должны быть обязательно: польские и белорусские ветераны собрались в Гродно-4

Зинаида Судакова, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Гродно:
Обязательно должны быть такие встречи. Воевали ведь мы вместе, добивались этой Победы вместе.

Дружеская встреча продолжилась в неформальной обстановке, ветераны вспоминали военные будни, обменивались контактами. Для гостей провели экскурсию по местам боевой славы.

# общество # Ветеран войны # Фотофакт

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