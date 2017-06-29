Такие встречи должны быть обязательно: польские и белорусские ветераны собрались в Гродно

Новости Беларуси. Они воевали плечом к плечу и не виделись с момента окончания Великой Отечественной войны. В Гродно прошла встреча польских и белорусских ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 человек приехали из соседней страны в рамках 32-го общепольского слета сыновей полка. Многие из ветеранов родом из Беларуси и войну встретили будучи еще детьми в партизанских отрядах.