Такие встречи должны быть обязательно: польские и белорусские ветераны собрались в Гродно
Новости Беларуси. Они воевали плечом к плечу и не виделись с момента окончания Великой Отечественной войны. В Гродно прошла встреча польских и белорусских ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
40 человек приехали из соседней страны в рамках 32-го общепольского слета сыновей полка. Многие из ветеранов родом из Беларуси и войну встретили будучи еще детьми в партизанских отрядах.
Тадеуш Тарковский, ветеран Великой Отечественной войны (Польша):
Я начинал партизанский отряд от Беларуси, начинал от Бреста. Мы очень-очень приятно вспоминаем здесь, везде нас принимают очень хорошо.
Зинаида Судакова, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Гродно:
Обязательно должны быть такие встречи. Воевали ведь мы вместе, добивались этой Победы вместе.
Дружеская встреча продолжилась в неформальной обстановке, ветераны вспоминали военные будни, обменивались контактами. Для гостей провели экскурсию по местам боевой славы.