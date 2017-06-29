Видеофакт: генеральная репетиция парада ко Дню Независимости

Вадим Романович впервые принимает участие в параде, как и его подразделение. Он –рядовой запаса – представляет силы территориальной обороны. Самому младшему в этой коробке – 29 лет. Старшим давно за 40. Вспоминали строевой шаг целый месяц. При этом чеканили по 6 часов. Ностальгия и душа в каждом движении.

Генеральная репетиция закончилась далеко за полночь. При этом собрала огромное число зрителей, которые решили не упустить редкую возможность увидеть самые современные образцы вооружений на расстоянии вытянутой руки.

Новости Беларуси. 4 тысячи военнослужащих, более 500 единиц колесной и гусеничной техники проследовали ночью 28 июня по главному маршруту предстоящего парада в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Романович, рядовой запаса Вооруженных Сил Республики Беларусь

Пришлось приложить много сил, умений, вспомнить. Братья по оружию дают советы, поддерживают друг друга, не бросают. Стараемся!

На этом параде многое впервые. 27 расчетов техники, что в два раза больше, чем в прошлом году. Модернизированные танки Т-72 с приставкой «Б». Многофункциональность и эффективность этой «брони» с ее огневой мощью знают во всем мире.

В механизированной колонне более 200 единиц техники. Образцы исторические (такие, как легендарная 34-ка) и достижения отечественного Военпрома. Нашумевшая система залпового огня «Полонез» и новинка уже 2017 года – броневик «Кайман». В общем, интересно будет даже искушенному зрителю.

Здесь и уникальные безпилотники, и тягачи с внушительной грузоподъемностью. Системы ПВО и дальняя артиллерия. Мощь армии, главная задача которой защищать рубежи своей страны.

Выступление роты почетного караула зрители смотрят стоя. Большое искусство и трюки завораживают. Их главный козырь – отнюдь не выправка.

Принимают участие в параде расчеты МЧС и МВД, а также элитный состав. В небе над стелой воздушным маршем пройдут авиаторы на крылатых защитниках неба. А пока– первые впечатления.

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Все очень здорово, я в восторге!

Спасибо, зрелище великолепное!

Не важно, что сегодня просто репетиция, всегда эти минуты волнительные. Большая гордость за всех участников, за наших ребят.

Мне очень понравился парад почетного караула, как они стукали своими ружьями.

Закрывает парад техника не военная, но не менее оригинальная – образцы передовых разработок отечественной промышленности.