«Люди настроены по-боевому». ВС Беларуси проводят проверку боевой готовности

Новости Беларуси. По дорогам сразу четырёх областей Беларуси 31 января и 1 февраля будут передвигаться колонны военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По дорогам сразу четырёх областей Беларуси 31 января и 1 февраля будут передвигаться колонны военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они направляются к местам выполнения учебно-боевых задач в ходе проверки боевой готовности в Вооруженных Силах. Она объявлена накануне. Сейчас для укомплектования воинских частей и подразделений призываются около 50 военнообязанных.
Владимир Кудиневич, командир отдельного танкового батальона:
Выдвигаемся мы на полигон для выполнения контрольных занятий. Люди настроены по-боевому. Есть блеск в глазах, хотят выполнять задачу, для них это очень интересно.
Подразделения механизированных бригад, привлекаемых к проверке, совершают марши на полигоны. Им предстоит оборудовать позиции, замаскировать их и готовиться к боевому слаживанию, в том числе и со стрельбой.