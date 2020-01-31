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«Люди настроены по-боевому». ВС Беларуси проводят проверку боевой готовности

31 января 2020 14:25
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Новости Беларуси. По дорогам сразу четырёх областей Беларуси 31 января и 1 февраля будут передвигаться колонны военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Люди настроены по-боевому». ВС Беларуси проводят проверку боевой готовности-1



Они направляются к местам выполнения учебно-боевых задач в ходе проверки боевой готовности в Вооруженных Силах. Она объявлена накануне. Сейчас для укомплектования воинских частей и подразделений призываются около 50 военнообязанных.   

«Люди настроены по-боевому». ВС Беларуси проводят проверку боевой готовности-3

Владимир Кудиневич, командир отдельного танкового батальона:
Выдвигаемся мы на полигон для выполнения контрольных занятий. Люди настроены по-боевому. Есть блеск в глазах, хотят выполнять задачу, для них это очень интересно.

«Люди настроены по-боевому». ВС Беларуси проводят проверку боевой готовности-6



Подразделения механизированных бригад, привлекаемых к проверке, совершают марши на полигоны. Им предстоит оборудовать позиции, замаскировать их и готовиться к боевому слаживанию, в том числе и со стрельбой. 

# Военные учения # общество # Владимир Кудиневич # Фотофакт

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