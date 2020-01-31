«Люди настроены по-боевому». ВС Беларуси проводят проверку боевой готовности

Новости Беларуси. По дорогам сразу четырёх областей Беларуси 31 января и 1 февраля будут передвигаться колонны военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Они направляются к местам выполнения учебно-боевых задач в ходе проверки боевой готовности в Вооруженных Силах. Она объявлена накануне. Сейчас для укомплектования воинских частей и подразделений призываются около 50 военнообязанных.

Владимир Кудиневич, командир отдельного танкового батальона:

Выдвигаемся мы на полигон для выполнения контрольных занятий. Люди настроены по-боевому. Есть блеск в глазах, хотят выполнять задачу, для них это очень интересно.