«Белый легион» вновь в оперативных сводках силовых ведомств

Новости Беларуси. 22 марта в оперативных сводках силовых ведомств вновь появилось словосочетание «Белый легион». Радикальная организация, вроде как ушедшая с авансцены почти 15 лет назад, вновь на слуху. 22 марта прошло несколько десятков обысков, так, например, в квартире у одного из участников группировки был обнаружен солидный арсенал оружия – саперные лопатки, бронижилеты, карабины и даже система перезарядки автоматов. Есть основания предполагать, что все это предназначалоась для огранизации беспорядков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Черным по белому. Именно так представали эту история оппозиционные СМИ. Все началось в выходные. В аккаунте одно из задержанных 22 марта бывшего активиста организации «Белый Легион» Мирослава Лозовского появился призыв взяться за оружие. Сообщение гуляло по сетям несколько дней. Какова была цель, пытаются выяснить следователи. Все бы ничего, однако это есть откровенное нарушение закона и попытка устроить беспорядки. Видимо, осознав это, был включен задний ход – якобы аккаунт взломан, а сообщение – фейк. А может быть белым по черному? Еще раз напомню, сообщение исходило от бывшего участника радикальной военизированной организации «Белый легион». Она, как считали многие, почила в бозе еще в начале нулевых, однако информповоды давала периодически. Ее создатель был в зоне АТО. Большое интервью со ссылкой на «Белый легион» вышло в конце 2014 года. Как видите, идеи вполне дожили до наших дней.

А идеи эти милитаристские. С оружием в руках отстаивать взгляды националистические и боевые. И это даже не анархисты, которые против всякого государства и любой повод используют для продвижения своих идей. Здесь война зашита в ментальность. «Белый легион» не исчез, как некогда братки из 90-х стали успешными бизнесменами в России, легионеры открыли лагеря для детей, но только военно-патриотические. Поэтому если и форма, то только армейская.

И с того же времени – проверка, что называется, боем. Во время уличных акций прошлого легионеры были в авангарде оппозиции. Прорывали кордоны милиции, плечом к плечу с радикалами из УНА-УНСО, забрасывали правоохранителей камнями в том же 99-м. И вдруг, буквально через пару лет, «Белый легион» объявил, что сворачивается.

Судя по сегодняшним цитатам в заголовках Интернета, легионеры превратились в пассионариев, мелких ремесленников и одухотворенных книготогровцев. Батик, крестик, коворкинг. Не иначе. Ждали весну, но почему-то так назвали не пору году, а пору фронта. Дескать, время пришло. «Белый легион», как сошел белый снег, вновь увидел белый свет. Правда, не учли, что каждый был под контролем

Обычный быт столичной богемы. Но вежливые слова она не понимает. Это кадры обыска. У одного из членов организации, господина Данилова. Ясно, почему дверь долго не открывали. Ведь иначе сложно объяснить бытовое предназначение дымовых шашек, саперных лопат, дубинок, машинки для перезарядки автоматов, запалов и трех карабинов.

Арсенал серьезный. А вот такая символика, как черно-красный флаг анархии, потом штандарт батальона «Азов» и памятка добровольца, уже вызывают опасение. А вот и плакат легиона – руны или свастика. Поспорят журналисты. Что это? Данилов говорит, что все это мое.

Говорят, увлеченные эстеты разбираются в искусстве – Айвазовский на все стену не прошел, но здесь свой девятый вал. Три бойца в балаклавах, БТРы, бело-красно-белый флаг на фоне Дома правительства. А в воздухе пахнет войной и кровью, которую не преминули вписать в композицию. Это не преступление, это всего лишь фон. И всего лишь одно задержание. А что это – «Белый легион» – сотня или батальон, наверное, стоит решить тогда, когда посчитают весь арсенал задержанной богемы. А там и книжки почитаем, где все черным по белому написано.