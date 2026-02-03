«В Беларуси можно делать всё!» – Лукашенко предложил развитие тепличного хозяйства

Давайте переложим ситуацию на личное – если не хватает денег, какие есть варианты? Заработать или сэкономить. Что с первым, что со вторым есть вопросики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я был в Китае, вы меня просили поговорить с китайцами, которые могут что-то сделать. Я спрашиваю, с кем? Всех вызвали, они приехали ко мне, в очереди стояли журналисты. Вот некоторые там видели этих людей.

Теплицы – переговорил по теплицам. Автомобили – переговорил по автомобилям. Договорились, тем более теплицы. Ну у нас Лукомльская ГРЭС. Она же в холодном режиме работает. Фактически электроэнергию не выдает, что делала раньше. Договорились, вот там кругом будут теплицы. Она будет работать, дешевое электричество. Получим наконец-то томаты, огурцы. То, чего не хватает для того, чтобы в межсезонье люди нормально жили. Сделали? Не сделали. Цветы, санкции и прочее.

Постройте теплицы с китайцами, они готовы. Возделывайте цветы. В теплицах сегодня выращивать можно все. И не обязательно тепло. Я знаю, что говорю. Я потребовал от Назарова: сделай теплицу, обычную теплицу. И высади там виноград. Посмотрим, что получится. В этом году мы получили урожай. Что, плохой виноград был? Прекрасный был виноград. Прекрасный. То есть в Беларуси можно делать все. А какая у него там теплица? Деревянные каркасы. Можно металлические. Накрытые пленкой. Так?

– Поликарбонат.

– Все. Можно вот поликарбонат, как он говорит. Кто мешает это делать? Шевелиться надо, госпожа Никитина и господин Рогожник. Вам надо шевелиться. И тот, кто не бежит. А я уже не говорю про деревообработку. Вы в лесу живете. Сегодня древесина нужна всем. За Оман ответите. Мы должны там построить целлюлозный бумажный комбинат. Стройте. Они заберут всю продукцию, продадут и вам деньги заплатят.