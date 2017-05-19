«Пионерская организация в Беларуси – не политическая система»: в Минске проходит международный слет пионеров

Новости Беларуси. Пионерскому движению, лучшие традиции которого в наши дни продолжает БРПО, 19 мая исполняется 95 лет. Сотни юношей и девушек сегодня приняли участие в международном слете во Дворце детей и молодежи.

Пионеры из России, Казахстана и Беларуси встретились с писателями, представили свои работы на выставке, а также выбрали лучшего вожатого. Поздравления организации по этому случаю направил Александр Лукашенко, отметив, что пионерия воспитывает талантливых детей и подростков, становится площадкой начала жизненного пути.