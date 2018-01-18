«Сестра научила меня правильно работать с цветами». Как техник-электроник из Лиды стал известным свадебным флористом

По специальности Виталий Клименков – техник-электроник. Но свое призвание он нашел совсем в другой сфере. 7 лет назад этот творческий парень впервые попробовал себя во флористике. И сразу понял: это то, что ему действительно подходит!

Виталий Клименков, флорист:

Пошёл в костёл на религию помогать. Там сестра научила меня правильно работать с цветами. Мне друзья говорят: «Виталик, может, попробуй букеты собирать?» Ну и я такой: «Ну, давайте». Года 4 назад я сделал первый свадебный букет, был желтый тюльпан и белые фрезии. И от этого понеслось всё.

Сегодня Виталий Клименков – известный свадебный флорист. Живет молодой человек в городе Лида, но слава о нем разлетелась далеко за пределами родного города. С просьбой создать оригинальную цветочную композицию или букет к профессионалу своего дела обращаются со всей страны. Виталий Клименков:

Не умею делать маленькие букеты, я делаю всегда объёмные, где большой ассортимент цветов. Всегда красивая зелень, букеты с мужским характером, как многие говорят.

Виталий признается, он – самоучка. Никаких флористических курсов не заканчивал. Умение чувствовать прекрасное и интуиция помогают ему сочетать цветы между собой, и при этом создавать что-то оригинальное.

К своей любимой работе Виталий подходит со всей ответственностью. На создание флористической композиции или букета, как правило, у него уходит несколько часов.

Виталий Клименков:

Флорист – это как художник. Он видит цветы, он рисует в голове палитру сочетаемого и несочетаемого.