Белорусский стенд впервые представлен на международной туристической выставке FITUR 2018 в Мадриде

Новости Беларуси. Беларусь впервые представила свои туристические возможности в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный стенд нашей страны презентован на масштабной международной выставке FITUR 2018. Вот уже почти 40 лет форум собирает представителей всех сфер туризма – от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол в Испании и Португалии по совместительству:

Нацыянальны павiльон Беларусi адкрыты дзеля таго, как праiнфармаваць патанцыяльных турыстаў не толькi з Iспанii, а з iншых краiн свету аб Еўрапейскiх гульнях, якiя адбудуцца блiжэйшым часам у Беларусi.

Для Беларуси участие в выставке уже принесло первые результаты: подписан меморандум о взаимодействии с испанскими коллегами. Также наша страна продолжит развивать сотрудничество со Всемирной туристской организацией.