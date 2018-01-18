Прямой эфир

Белорусский стенд впервые представлен на международной туристической выставке FITUR 2018 в Мадриде

18 января 2018 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь впервые представила свои туристические возможности в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский стенд впервые представлен на международной туристической выставке FITUR 2018 в Мадриде-1

Национальный стенд нашей страны презентован на масштабной международной выставке FITUR 2018. Вот уже почти 40 лет форум собирает представителей всех сфер туризма – от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний.

Белорусский стенд впервые представлен на международной туристической выставке FITUR 2018 в Мадриде-4

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол в Испании и Португалии по совместительству:
Нацыянальны павiльон Беларусi адкрыты дзеля таго, как праiнфармаваць патанцыяльных турыстаў не толькi з Iспанii, а з iншых краiн свету аб Еўрапейскiх гульнях, якiя адбудуцца блiжэйшым часам у Беларусi.

Для Беларуси участие в выставке уже принесло первые результаты: подписан меморандум о взаимодействии с испанскими коллегами. Также наша страна продолжит развивать сотрудничество со Всемирной туристской организацией.

# общество # Туризм # Павел Латушко # Фотофакт # Беларусь-Испания

Другие новости рубрики

Все новости
«Сестра научила меня правильно работать с цветами». Как техник-электроник из Лиды стал известным свадебным флористом
18 января 2018 07:53

«Сестра научила меня правильно работать с цветами». Как техник-электроник из Лиды стал известным свадебным флористом

В Национальной академии наук обсудят вопросы сотрудничества с Россией в научной и военно-технической сферах
18 января 2018 07:39

В Национальной академии наук обсудят вопросы сотрудничества с Россией в научной и военно-технической сферах

Крещенские купания и водоосвящение: православные готовятся отметить Богоявление
18 января 2018 06:45

Крещенские купания и водоосвящение: православные готовятся отметить Богоявление