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В Гродно уменьшилось количество убыточных организаций – Караник

23 ноября 2024 08:47
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Восстановление досанкционного объема экспорта и рост реальных доходов населения. Экономика Гродненской области демонстрирует положительную динамику. Итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года подвели на заседании облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно уменьшилось количество убыточных организаций – Караник-2

Валовой региональный продукт за январь-сентябрь 2024-го вырос почти на 5,5%. Отмечается рост и других показателей. В целом экономика региона позволяет существенно увеличивать финансирование социально значимых проектов и областной инвестпрограммы.

В Гродно уменьшилось количество убыточных организаций – Караник-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы видим увеличение доходов консолидированного бюджета на 16,5 % выше плана. Это выражается, что нас очень радует, в росте как реальных доходов населения, так и начисленной заработной платы почти на 20 %. 

Область работает с чистой прибылью, уменьшилось количество убыточных организаций, и диверсификация экспорта позволила не только восстановить досанкционный объем экспорта, но и демонстрировать положительную динамику. И что приятно, сальдо торговли товарами и услугами сложилось положительно, больше чем 1 миллиард 100 миллионов долларов.

В Гродно уменьшилось количество убыточных организаций – Караник-6

Разобрали на заседании и те направления, по которым в регионе пока не достигнуты прогнозные показатели. Разработан комплекс мер, который позволит выполнить план по итогам года.

# Государственная политика

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